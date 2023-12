Fernando Alonso: Alerta para o calendário recorde

Aos 42 anos, Fernando Alonso ainda está muito motivado e é suficientemente rápido para enfrentar os seus rivais mais jovens, como o espanhol provou de forma impressionante este ano. O 32 vezes vencedor de um GP subiu ao pódio oito vezes e terminou a época em quarto lugar. Perante este sucesso, ainda não pensa em retirar-se.

Alonso, que fez uma pausa de dois anos no circuito de GP após a temporada de 2018 para enfrentar outros desafios de corrida, deixou claro: "Eu já disse antes de 2018 que não iria parar porque não me sentia motivado ou era muito lento. Claro que, se sentir que já não sou rápido, isso será óbvio e não posso estar satisfeito com o meu desempenho."

"Serei o primeiro a dizer que chegou a altura de me retirar. Mas acho que essa altura não vai chegar, porque tenho muita confiança no meu desempenho", acrescentou o bicampeão. E explicou que tem uma abordagem e um amor completamente diferentes pelo que faz, porque sabe que pode conquistar um lugar no pódio ou até mesmo uma vitória se fizer tudo perfeito.

No entanto, um fator pode levar Alonso a pensar em se aposentar, ele revelou: "Pode ser que, dado o longo calendário, um dia eu sinta que chegou a hora de me aposentar. Porque há outras coisas na vida. Já tivemos uma época muito exigente este ano, com 22 fins-de-semana de GP. No próximo ano haverá 24 rondas do Campeonato do Mundo e teremos de ver como é que isso se sente."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12