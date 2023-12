Christian Horner: "No deseo un nuevo patrón

Dado el éxito de la escudería con sede en Milton Keynes, el jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, no sólo es codiciado dentro del paddock de la Fórmula 1. Pero el británico subraya: "Me encanta lo que hago".

Christian Horner ha sido el director del equipo Red Bull Racing desde 2005 y, al principio, el entonces piloto de 31 años no fue recibido con los brazos abiertos por su propio personal, como reveló en el "High Performance Podcast" el año pasado. "Miraba a ese mar de caras pensando: ¿quién es este chico del que nunca han oído hablar?

Sin embargo, el británico es ahora uno de los jefes de equipo más cotizados del paddock y también está solicitado más allá, como subrayó en Sky Sports. "He tenido ofertas en el pasado para involucrarme en otros deportes u otras empresas, pero soy un piloto de corazón", dijo.

Y Horner lo dejó claro: "Me encanta lo que hago y tengo un compromiso y una responsabilidad con el equipo porque he estado ahí desde el principio". Por eso no quiere pensar aún en dejarlo durante mucho tiempo. "Como el segundo jefe de equipo más joven de la Fórmula 1, todavía tengo algunos años por delante y mi motivación sigue siendo enorme".

Ninguno de los actuales jefes de equipo de la categoría reina lleva tanto tiempo en el cargo como el piloto de 50 años, que sin embargo es uno de los representantes más jóvenes de su gremio. Sólo el jefe de equipo de Williams, James Vowles, de 44 años, es más joven que Horner.

