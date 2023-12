Christian Horner : Pas envie de changer de patron

Christian Horner est le directeur de l'équipe Red Bull Racing depuis 2005 et, à l'époque âgé de 31 ans, il n'a pas été accueilli à bras ouverts par son propre personnel, comme il l'a révélé l'année dernière dans le "High Performance Podcast". "Je regardais cette mer de visages qui pensaient qui était cet enfant dont ils n'avaient jamais entendu parler", se souvenait-il.

Mais entre-temps, le Britannique est devenu l'un des chefs d'équipe les plus convoités du paddock, et même au-delà, comme il l'a souligné sur "Sky Sports". "On m'a proposé par le passé de m'engager dans d'autres sports ou dans d'autres entreprises, mais dans mon cœur, je suis un coureur", a-t-il raconté.

Et Horner de préciser : "J'aime ce que je fais et j'ai un engagement et une responsabilité envers l'équipe, puisque j'en fais partie depuis le début". C'est pourquoi il ne veut pas penser à arrêter avant longtemps. "En tant que deuxième plus jeune chef d'équipe de Formule 1, j'ai encore quelques années devant moi et ma motivation est toujours aussi grande".

Aucun des chefs d'équipe actuels de la catégorie reine n'est en poste depuis aussi longtemps que le quinquagénaire, qui fait pourtant partie des plus jeunes représentants de sa corporation. Seul le chef de l'équipe Williams, James Vowles, est encore plus jeune que Horner avec ses 44 ans.

