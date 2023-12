Christian Horner: Não há desejo de um novo empregador

Christian Horner é o chefe de equipa da Red Bull Racing Team desde 2005 e o jovem de 31 anos não foi inicialmente recebido de braços abertos pela sua própria equipa, como revelou no ano passado no "High Performance Podcast". "Estava a olhar para este mar de caras e a pensar, quem é este miúdo de quem nunca ouviram falar?", recordou.

No entanto, o britânico é agora um dos chefes de equipa mais procurados no paddock e é também procurado para além disso, como sublinhou na Sky Sports. "Já tive ofertas no passado para me envolver noutros desportos ou noutras empresas, mas no fundo sou um piloto", disse.

E Horner deixou claro: "Adoro o que faço e tenho um compromisso e responsabilidade para com a equipa porque estou lá desde o início." É por isso que ele não quer pensar em desistir por muito tempo ainda. "Como o segundo chefe de equipa mais jovem da Fórmula 1, ainda tenho alguns anos pela frente e a minha motivação ainda é enorme."

Nenhum dos actuais chefes de equipa da categoria rainha está no cargo há tanto tempo como o piloto de 50 anos, que é, no entanto, um dos mais jovens representantes da sua corporação. Apenas o chefe de equipa da Williams, James Vowles, com 44 anos, é mais novo do que Horner.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas