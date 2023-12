Mike Krack : il n'y a qu'une seule recette pour réussir en Formule 1

L'équipe Aston Martin a finalement dû laisser la quatrième place du classement des constructeurs à McLaren cette année, mais l'équipe de Silverstone peut se réjouir d'un bilan de saison solide. Fernando Alonso et Lance Stroll ont récolté 280 points au cours des 22 week-ends de course, et Mike Krack s'en réjouit également.

Dans sa rétrospective de la saison, le chef d'équipe des Verts déclare : "Les six premières courses ont été tout simplement incroyables - mais je savais que des moments difficiles allaient suivre. Nous avons été réalistes et avons essayé de ne pas avoir d'attentes trop élevées. Car la concurrence est très rude en Formule 1 et nous savions que les équipes plus fortes, qui n'avaient pas si bien commencé la saison, allaient se rattraper. Nous savions que ce serait plus difficile".

"Au milieu de l'année, c'était donc difficile pour nous, et c'est probablement devenu encore plus difficile du fait que nous avons connu un si bon début. Les attentes étaient de plus en plus élevées et si nous avions obtenu un seul podium au lieu de six lors des huit premiers week-ends de GP, le contraste avec les résultats des tours 9 à 12 du championnat du monde n'aurait pas été aussi grand. Quand on marque 23 points lors de la première course, les attentes augmentent de manière compréhensible", a ajouté Krack.

Concernant la phase difficile de la saison 2023, le Luxembourgeois déclare : "Pour moi, cette période a été un défi, car nous devions comprendre ce qui se passait. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble et de se demander si les autres équipes se sont massivement améliorées et si nous n'avons pas suffisamment progressé. Il faut être honnête dans ses évaluations, se poser des questions difficiles, se faire une idée et ensuite s'assurer que tous les membres de l'équipe comprennent également la situation, se serrent les coudes et travaillent dur".

L'objectif était de comprendre la voiture et de corriger la trajectoire, souligne le chef d'équipe. "Et je me suis dit que ce serait une performance fantastique de revenir sur le podium dans la deuxième moitié de l'année. Nous l'avons fait deux fois, mais tout le monde dans l'équipe veut évidemment faire encore mieux".

Krack précise que la voiture a été comprise jusqu'à la fin de la saison, mais il explique aussi : "Il serait faux de dire que nous avons absolument tout compris. Nous avons compris beaucoup de choses et nous savons ce que nous voulons faire pour 2024 et dans quelle direction nous devons aller avec la voiture pour l'année prochaine. Mais cela ne veut pas dire que nous allons nous battre pour la victoire dès le début de la saison à Bahreïn".

Car les adversaires en Formule 1 sont forts, le pilote de 51 ans le sait. "La grande question en hiver est toujours de savoir ce que les autres équipes peuvent faire. On se demande tout le temps si on en a fait assez. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. Si nous n'en avons pas fait assez, nous devons travailler dur pour nous améliorer. Et si on en a fait assez, il faut travailler dur pour continuer à progresser. C'est la seule recette qui mène au succès en Formule 1".

"Mais nous n'aborderons pas la saison 2024 avec la gueule de bois de l'année 2023, bien au contraire. La saison, et surtout les dernières courses, ont été très positives pour nous, nous avons pu recueillir des informations très précieuses que nous utiliserons dans le développement de la voiture pour 2024. Nous n'avons pas de doutes à avoir", ajoute avec assurance le directeur de l'équipe Aston Martin.

Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island