Mike Krack: c'è solo una ricetta per il successo in Formula 1

Il team Aston Martin ha dovuto cedere il quarto posto nel campionato costruttori alla McLaren quest'anno, ma la squadra di Silverstone può comunque festeggiare una stagione importante. Fernando Alonso e Lance Stroll hanno raccolto 280 punti nei 22 weekend di gara e Mike Krack è soddisfatto anche di questo.

Nel suo bilancio della stagione, il boss del team verde afferma: "Le prime sei gare sono state semplicemente incredibili, ma sapevo che sarebbero seguiti momenti difficili. Siamo stati realistici e abbiamo cercato di non avere aspettative troppo alte. Perché la concorrenza è molto dura in Formula 1 e ci siamo resi conto che le squadre più forti, che non avevano iniziato la stagione così bene, avrebbero recuperato terreno. Sapevamo che sarebbe stato più difficile".

"Verso la metà dell'anno è stato difficile per noi, e probabilmente è stato reso ancora più difficile dal fatto che avevamo avuto un inizio così buono. Le aspettative erano in aumento e se avessimo ottenuto un solo podio nei primi otto weekend del GP invece di sei, il contrasto con i risultati dei round dal 9 al 12 non sarebbe stato così grande. Quando si ottengono 23 punti nella prima gara, le aspettative aumentano comprensibilmente", ha aggiunto Krack.

Il lussemburghese ha commentato la fase difficile della stagione 2023: "Per me questo periodo è stato una sfida perché abbiamo dovuto capire cosa stava succedendo. Si tratta di guardare al quadro generale e chiedersi se le altre squadre sono migliorate enormemente e se noi non abbiamo fatto abbastanza progressi. Bisogna essere onesti nelle valutazioni, porsi domande difficili, farsi un'idea e poi assicurarsi che anche tutti i membri della squadra capiscano la situazione, restino uniti e lavorino sodo".

L'obiettivo era capire la macchina e correggere la rotta, sottolinea il capo squadra. "E ho pensato che sarebbe stato un risultato fantastico tornare sul podio nella seconda metà dell'anno. Ci siamo riusciti due volte, ma ovviamente tutti i membri del team vogliono ottenere ancora di più".

Krack sottolinea che la vettura è stata compresa alla fine della stagione, ma spiega anche: "Sarebbe sbagliato dire che abbiamo capito tutto. Abbiamo capito molto e sappiamo cosa vogliamo fare per il 2024 e in quale direzione dobbiamo andare con la macchina per il prossimo anno. Ma questo non significa che lotteremo subito per la vittoria all'inizio della stagione in Bahrain".

Il 51enne sa che gli avversari in Formula 1 sono forti. "La grande domanda in inverno è sempre cosa possono fare le altre squadre. Ci si chiede sempre se si è fatto abbastanza. Ma qualsiasi cosa accada, è sempre la stessa. Se non abbiamo fatto abbastanza, dobbiamo lavorare sodo per migliorare. E se è stato sufficiente, dobbiamo lavorare sodo per andare avanti. Questa è l'unica ricetta che porta al successo in Formula 1".

"Ma non andremo alla stagione 2024 con i postumi del 2023, anzi. La stagione e soprattutto le ultime gare sono state molto positive per noi, siamo stati in grado di raccogliere alcuni spunti molto preziosi che stiamo incorporando nello sviluppo della vettura per il 2024. Non abbiamo alcun dubbio", aggiunge fiducioso il direttore del team Aston Martin.

Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas