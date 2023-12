Mike Krack: Só há uma receita para o sucesso na Fórmula 1

A equipa Aston Martin acabou por ter de ceder o quarto lugar no campeonato de construtores à McLaren este ano, mas a equipa de Silverstone ainda pode celebrar uma época forte. Fernando Alonso e Lance Stroll somaram 280 pontos nos 22 fins-de-semana de corridas e Mike Krack também está satisfeito com isso.

Na sua análise da época, o chefe da equipa Green afirma: "As primeiras seis corridas foram simplesmente incríveis - mas eu sabia que se seguiriam momentos difíceis. Fomos realistas e tentámos não ter expectativas demasiado elevadas. Porque a competição é muito dura na Fórmula 1 e percebemos que as equipas mais fortes, que não tinham começado a época tão bem, iriam recuperar o atraso. Sabíamos que ia ser mais difícil".

"A meio do ano foi complicado para nós, e provavelmente foi ainda mais difícil pelo facto de termos tido um início tão bom. As expectativas estavam a aumentar e se tivéssemos conseguido apenas um pódio nos primeiros oito fins-de-semana de GP em vez de seis, o contraste com os resultados das rondas 9 a 12 não teria sido tão grande. Quando se marcam 23 pontos na primeira corrida, é compreensível que as expectativas aumentem", acrescentou Krack.

O luxemburguês fala da fase difícil da época de 2023: "Para mim, este período foi um desafio porque tivemos de compreender o que se estava a passar. Trata-se de olhar para o quadro geral e perguntar se as outras equipas melhoraram muito e se nós não progredimos o suficiente. Temos de ser honestos nas nossas avaliações, fazer perguntas difíceis a nós próprios, obter uma imagem e depois garantir que todos na equipa também compreendem a situação, se mantêm unidos e trabalham arduamente."

O objetivo era compreender o carro e corrigir a trajetória, sublinha o chefe de equipa. "E pensei que seria um feito fantástico voltar ao pódio na segunda metade do ano. Fizemo-lo duas vezes, mas todos na equipa querem obviamente conseguir ainda mais."

O carro foi compreendido no final da época, sublinha Krack, mas também explica: "Seria errado dizer que compreendemos absolutamente tudo. Compreendemos muito e sabemos o que queremos fazer para 2024 e em que direção temos de ir com o carro para o próximo ano. Mas isso não significa que vamos lutar pela vitória logo no início da época no Bahrein".

O piloto de 51 anos sabe que os adversários na Fórmula 1 são fortes. "A grande questão no inverno é sempre o que as outras equipas podem fazer. Estamos sempre a perguntar-nos se fizemos o suficiente. Mas aconteça o que acontecer, é sempre a mesma coisa. Se não fizemos o suficiente, temos de trabalhar arduamente para melhorar. E se foi suficiente, temos de trabalhar arduamente para ir mais longe. Essa é a única receita que leva ao sucesso na Fórmula 1".

"Mas não vamos entrar na época de 2024 com uma ressaca de 2023, pelo contrário. A temporada e, especialmente, as últimas corridas foram muito positivas para nós, conseguimos reunir algumas ideias muito valiosas que estamos a incorporar no desenvolvimento do carro para 2024. Não temos de lidar com quaisquer dúvidas", acrescenta, confiante, o chefe de equipa da Aston Martin.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas