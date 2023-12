Christian Horner : battu par la mère de Verstappen

La vie prend parfois de drôles de tournures : Dans la Formule 1 actuelle, Max Verstappen et Red Bull Racing volent de victoire en victoire. Max n'a pas seulement reçu les gènes de la course de son papa Jos Verstappen, mais aussi de sa maman Sophie Kumpen - comme Horner l'a appris à ses dépens au niveau du karting.

Christian Horner s'est récemment replongé dans ses débuts de pilote de course, une carrière qui l'a mené jusqu'à la Formule 3000, l'équivalent de la Formule 2 actuelle. A cette époque, Horner avait déjà fondé l'écurie Arden et a dû se rendre à l'évidence : Il peut aller plus loin en tant que chef d'équipe qu'en tant que pilote de course. Dans le podcast eff won de Dax Shephard, Horner, 50 ans, a récemment parlé de ses débuts en karting.

L'actuel pilote de RBR raconte : "En 1989, j'ai concouru dans la catégorie junior et j'ai affronté la mère de Max, Sophie Kumpen. Elle était fantastique, parmi les dix meilleurs du monde entier". Lorsqu'on lui demande si Horner a été battu par elle, Christian répond : "Et comment". Sophie Kumpen est ensuite devenue Sophie Verstappen.

"Lorsque Sophie et moi nous sommes rencontrés, nous avions tous les deux 13 ans. Aucun de nous n'aurait pu imaginer qu'elle aurait un jour un fils qui deviendrait champion de Formule 1 dans une écurie que je dirige".

Horner a également rencontré en karting d'autres pilotes que l'on a retrouvés plus tard sur la scène de la Formule 1. "Il y avait Jan Magnussen, donc le papa de Kevin. Je me souviens aussi des deux Italiens Giancarlo Fisichella et Jarno Trulli, très doués. J'ai aussi couru contre Dario Franchitti, qui a ensuite fait une grande carrière en Amérique".



"Le karting était alors un thème central dans ma vie. Quand je n'étais pas au volant, je vissais le kart, je le nettoyais ou j'en dessinais".