Christian Horner: battuto dalla madre di Verstappen

Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner ricorda i suoi giorni da kartista: all'epoca dovette ammettere qualche volta la sconfitta con la veloce Sophie Kumpen, che in seguito divenne la mamma di Max Verstappen!

Che strani colpi di scena a volte prende la vita: Max Verstappen e la Red Bull Racing stanno attualmente correndo da una vittoria all'altra in Formula 1. Max non ha ricevuto i suoi geni da pilota solo da suo padre Jos Verstappen, ma anche da sua madre Sophie Kumpen, come Horner ha dovuto dolorosamente imparare a livello di karting.

Christian Horner ha recentemente ripensato ai suoi primi giorni da pilota, una carriera che lo ha portato alla Formula 3000, l'equivalente dell'odierna Formula 2. A quel punto, Horner aveva già fondato la scuderia Arden e doveva rendersi conto: Può fare più strada come leader di una squadra che come pilota. Nel podcast eff vinto da Dax Shephard, il cinquantenne Horner ha recentemente parlato dei suoi inizi nel karting.

L'attuale timoniere della RBR racconta: "Nel 1989 ho gareggiato nella classe junior e ho guidato contro la mamma di Max, Sophie Kumpen. Era fantastica, nella top ten di tutto il mondo". Alla domanda se Horner sia stato battuto da lei, Christian risponde: "Ci puoi scommettere". Sophie Kumpen è poi diventata Sophie Verstappen.

"Quando io e Sophie ci siamo conosciuti, avevamo entrambi 13 anni. Nessuno di noi poteva immaginare che un giorno avrebbe avuto un figlio che sarebbe diventato un campione di Formula 1 in una scuderia che io gestisco".

Horner ha conosciuto anche altri piloti di karting che hanno poi gareggiato in Formula 1. "C'è stato Jan Magnussen, che è diventato un campione di Formula 1, e il suo nome è stato un po' troppo. "C'era Jan Magnussen, il padre di Kevin. Ricordo anche i due italiani Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli, che avevano un grande talento. Ho corso anche contro Dario Franchitti, che poi ha fatto una grande carriera in America".



"Il karting era al centro della mia vita a quei tempi. Quando non ero al volante, lavoravo sul kart, lo pulivo o lo disegnavo".