Christian Horner: Vencido pela mãe de Verstappen

Que estranhas voltas e reviravoltas a vida dá por vezes: Max Verstappen e a Red Bull Racing estão atualmente a correr de vitória em vitória na Fórmula 1. Max não só recebeu os seus genes de piloto do seu pai Jos Verstappen, como também da sua mãe Sophie Kumpen - como Horner teve de aprender dolorosamente no karting.

Christian Horner recordou recentemente os seus primeiros tempos como piloto de corridas, uma carreira que o levou à Fórmula 3000, o equivalente à atual Fórmula 2. Nessa altura, Horner já tinha fundado a equipa de corridas Arden e teve de se aperceber: Ele pode ir mais longe como chefe de equipa do que como piloto de corridas. No podcast eff ganho por Dax Shephard, Horner, de 50 anos, falou recentemente sobre o seu início no karting.

O atual timoneiro da RBR diz: "Em 1989, competi na classe júnior e conduzi contra a mãe do Max, Sophie Kumpen. Ela era fantástica, estava entre as dez melhores do mundo". Quando lhe perguntam se Horner foi derrotado por ela, Christian diz: "Podes crer". Sophie Kumpen tornou-se mais tarde Sophie Verstappen.

"Quando eu e a Sophie nos conhecemos, tínhamos ambos 13 anos. Nenhum de nós poderia imaginar que ela um dia teria um filho que se tornaria campeão de Fórmula 1 numa equipa de corridas que eu dirijo."

Horner também conheceu outros pilotos no karting que vieram a competir na Fórmula 1. "Havia o Jan Magnussen, o pai do Kevin. Também me lembro dos dois italianos Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli, que eram muito talentosos. Também corri contra Dario Franchitti, que mais tarde fez uma grande carreira na América."



"O karting era o centro da minha vida nessa altura. Quando não estava ao volante, estava a trabalhar no kart, a limpá-lo ou a desenhá-lo."