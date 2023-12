Alpine F1 : les stars du sport investissent 200 millions d'euros

Renault confirme la nouvelle : La société d'investissement Otro Capital, à laquelle participent un certain nombre de stars du sport comme l'as de football américain Patrick Mahomes ou le boxeur Anthony Joshua, a acquis 24% des parts de l'écurie de F1 Alpine Racing Ltd., avec un investissement de 200 millions d'euros.

Le fondateur et copropriétaire d'Otro Capital, Alec Scheiner, siège désormais au conseil d'administration de l'écurie de Formule 1. Juriste de formation, Scheiner a été pendant près d'une décennie vice-président du club de football américain des Dallas Cowboys dans la NFL, suivi de trois années en tant que président des Cleveland Browns.

Parmi les investisseurs, on trouve une série de grands noms du sport comme Patrick Mahomes (quarterback de l'équipe de football américain des Kansas City Chiefs), Travis Kelce (joueur vedette des Chiefs), Rory McIlroy (numéro 2 mondial de golf), Anthony Joshua (champion olympique de boxe), Trent Alexander-Arnold (joueur de football du Liverpool FC) ou Juan Mata (joueur de football).

Avec Otro Capital, les deux sociétés d'investissement RedBird Capital et Maximum Effort, dont fait partie la star hollywoodienne Ryan Reynolds, sont également à bord. Ce Canadien de 47 ans est également investisseur sportif auprès des Dallas Cowboys, de la NFL, du FC Toulouse et du club anglais de Wrexham.

Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, a déclaré à propos des nouveaux investisseurs : "La Formule 1 et Alpine sont des actifs stratégiques pour le groupe Renault. Ces dernières années, nous avons relancé Alpine en capitalisant sur le coupé sport emblématique A110 et en renforçant l'entreprise par son entrée en Formule 1. Ce partenariat va accélérer le développement d'Alpine en Formule 1 en diversifiant les sources de revenus et en augmentant la valeur de la marque".



Le directeur d'Otro, Scheiner, a déclaré : "Nous investissons dans le sport depuis plus de 25 ans, dans différents pays et dans presque tous les sports. Nous sommes partenaires des Dallas Cowboys, des New York Yankees, de la NFL, de la NFL Players' Association, nous avons investi dans le football, dans le basket-ball et le hockey dans le cricket en Inde".



"Lorsque nous décidons d'investir, nous faisons attention à trois choses. Premièrement, y a-t-il une propriété intellectuelle de valeur pour nous ? Deuxièmement, pouvons-nous offrir une réelle valeur ajoutée pour un investissement ? Troisièmement : trouverons-nous des partenaires partageant les mêmes idées pour cet investissement ? Si nous réfléchissons à ces choses et que nous regardons l'équipe de F1 d'Alpine, cet engagement coche chaque case".