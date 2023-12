Alpine F1: le stelle dello sport investono 200 milioni di euro

Renault conferma: La società d'investimento Otro Capital, partecipata da numerose star dello sport come l'asso del football americano Patrick Mahomes e il pugile Anthony Joshua, ha acquisito una partecipazione del 24% nella scuderia di F1 Alpine Racing Ltd. con un investimento complessivo di 200 milioni di euro.

Il fondatore e co-proprietario di Otro Capital, Alec Scheiner, siede ora nel consiglio di amministrazione della squadra di Formula 1. Avvocato di formazione, Scheiner è stato per quasi un decennio vicepresidente della squadra di football americano Dallas Cowboys nella NFL e poi per tre anni presidente dei Cleveland Browns.

Tra gli investitori figurano numerose celebrità dello sport come Patrick Mahomes (quarterback della squadra di football americano Kansas City Chiefs), Travis Kelce (giocatore titolare dei Chiefs), Rory McIlroy (numero 2 al mondo nel golf), Anthony Joshua (campione olimpico di boxe), Trent Alexander-Arnold (calciatore del Liverpool FC) e Juan Mata (calciatore).

Anche le due società di investimento RedBird Capital e Maximum Effort, di cui fa parte la star di Hollywood Ryan Reynolds, sono a bordo di Otro Capital. Il 47enne canadese è anche un investitore sportivo nei Dallas Cowboys, nella NFL, nell'FC Toulouse e nel club inglese Wrexham.

Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault, ha dichiarato a proposito dei nuovi investitori: "La Formula 1 e Alpine sono asset strategici per il Gruppo Renault. Negli ultimi anni abbiamo rivitalizzato Alpine capitalizzando l'iconica coupé sportiva A110 e rafforzato l'azienda con l'ingresso in Formula 1. Questa partnership accelererà la crescita di Alpine. Questa partnership accelererà lo sviluppo di Alpine in Formula 1, diversificando i flussi di entrate e aumentando la brand equity".



Otro CEO Scheiner: "Investiamo nello sport da oltre 25 anni, in diversi Paesi e in quasi tutti gli sport. Siamo partner dei Dallas Cowboys, dei New York Yankees, della NFL, della NFL Players' Association, abbiamo investito nel calcio, nel basket e nell'hockey nel cricket in India".



"Quando decidiamo di investire, guardiamo a tre cose. Primo: c'è una proprietà intellettuale di valore per noi? In secondo luogo, possiamo offrire un reale valore aggiunto per un investimento? Terzo: troveremo dei partner che la pensano come noi per questo investimento? Se pensiamo a questi aspetti e guardiamo al team di F1 di Alpine, questo investimento risponde a tutte le esigenze".