Alpine F1: Estrelas do desporto investem 200 milhões de euros

O Grupo Renault compete na Fórmula 1 com uma equipa de corridas com o nome Alpine. 24% das acções da equipa de GP foram agora vendidas a três sociedades de investimento.

A Renault confirma: A empresa de investimento Otro Capital, na qual participam várias estrelas do desporto, como o craque do futebol americano Patrick Mahomes e o pugilista Anthony Joshua, adquiriu uma participação de 24% na equipa de Fórmula 1 Alpine Racing Ltd. com um investimento total de 200 milhões de euros.

O fundador e coproprietário da Otro Capital, Alec Scheiner, faz agora parte do conselho de administração da equipa de Fórmula 1. Advogado de formação, Scheiner foi vice-presidente do clube de futebol americano Dallas Cowboys na NFL durante quase uma década, tendo depois sido presidente dos Cleveland Browns durante três anos.

Os investidores incluem uma série de celebridades desportivas, como Patrick Mahomes (quarterback da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs), Travis Kelce (estrela dos Chiefs), Rory McIlroy (número 2 do mundo no golfe), Anthony Joshua (campeão olímpico de boxe), Trent Alexander-Arnold (futebolista do Liverpool FC) e Juan Mata (futebolista).

As duas sociedades de investimento RedBird Capital e Maximum Effort, de que faz parte a estrela de Hollywood Ryan Reynolds, estão também associadas à Otro Capital. O canadiano de 47 anos é também um investidor desportivo nos Dallas Cowboys, na NFL, no FC Toulouse e no clube inglês Wrexham.

Luca de Meo, Diretor-Geral do Grupo Renault, referiu-se aos novos investidores: "A Fórmula 1 e a Alpine são activos estratégicos para o Grupo Renault. Nos últimos anos, revitalizámos a Alpine capitalizando o icónico coupé desportivo A110 e reforçámos a empresa com a entrada na Fórmula 1. Esta parceria irá acelerar o desenvolvimento da Alpine na Fórmula 1, diversificando os fluxos de receitas e aumentando o valor da marca".



Otro CEO Scheiner: "Investimos no desporto há mais de 25 anos, em diferentes países e em quase todos os desportos. Somos parceiros dos Dallas Cowboys, dos New York Yankees, da NFL, da Associação de Jogadores da NFL, investimos no futebol, no basquetebol e no hóquei e no críquete na Índia".



"Quando decidimos investir, analisamos três aspectos. Em primeiro lugar, existe propriedade intelectual valiosa para nós? Em segundo lugar, podemos oferecer um verdadeiro valor acrescentado para um investimento? Em terceiro lugar, será que vamos encontrar parceiros com as mesmas ideias para este investimento? Quando pensamos nestas coisas e olhamos para a equipa de F1 da Alpine, este investimento preenche todos os requisitos."