René Arnoux (Ferrari) : jugement sur Leclerc et Sainz

C'est avec Ferrari que René Arnoux a remporté son plus grand succès : Troisième du championnat du monde en 1983. Le Français, aujourd'hui âgé de 75 ans, évalue la performance des pilotes Ferrari actuels, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

A la fin des années 1970 et au début des années 1980, René Arnoux était considéré comme l'un des pilotes de Formule 1 les plus rapides : il a fait de ses 18 pole positions sept victoires, le Français est monté 22 fois sur le podium dans la catégorie reine.

En 1983, Arnoux a eu son mot à dire dans l'attribution du titre mondial, mais finalement, cela n'a pas suffi au pilote Ferrari de l'époque face à Nelson Piquet (Brabham) et Alain Prost (Renault). Le Brésilien est devenu champion du monde avec 59 points, deux points devant Prost, Arnoux a obtenu 49 points et a terminé troisième au championnat du monde.

L'ex-pilote de Renault et de Ferrari Arnoux n'a jamais perdu le contact avec la Formule 1 et est un invité apprécié lors de manifestations historiques. De temps en temps, il apparaît aussi lors d'un Grand Prix. Pour nos collègues de la Gazzetta dello Sport, il a évalué la saison 2023. Arnoux dit : "Max Verstappen est un pilote fabuleux, et il a aussi une voiture de course magnifique".

"Regardez les enregistrements des caméras embarquées : Max freine, braque, tient le volant sans bouger, trace un trait propre dans les virages. Les autres conducteurs doivent constamment corriger le tir au volant. Tout comme nous devions le faire à notre époque. Si Red Bull Racing construit une aussi bonne voiture pour 2024, ce sera à nouveau une année difficile pour les adversaires de Verstappen".



Arnoux, qui a participé à 149 GP, en vient ensuite à parler des pilotes de Ferrari. "Nous pouvons dire avec certitude que Charles Leclerc a été très malheureux. Ses performances ont été constamment bonnes, contrairement à celles de Carlos Sainz".



"Pour moi, Leclerc fait partie des meilleurs pilotes du monde, dans le groupe de Verstappen. Max a peut-être un peu plus de mordant. Mais comme je l'ai dit - avec une telle voiture, il est aussi plus facile pour Verstappen de réaliser des performances d'un tel niveau".



"La Ferrari a littéralement dévoré les pneus. Après cinq tours d'un Grand Prix, Max Verstappen pouvait déjà se reposer".



"A Singapour, Carlos Sainz a fait une performance grandiose, mais dans la plupart des autres courses, il n'a pas répondu aux attentes".