René Arnoux (Ferrari): giudizio su Leclerc e Sainz

René Arnoux era considerato uno dei piloti di Formula 1 più veloci alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80: trasformò 18 pole position in sette vittorie e il francese salì sul podio 22 volte nella classe regina.

Nel 1983, Arnoux ebbe voce in capitolo nell'assegnazione del titolo mondiale, ma alla fine non fu abbastanza per l'allora pilota della Ferrari contro Nelson Piquet (Brabham) e Alain Prost (Renault). Il brasiliano divenne campione del mondo con 59 punti, due punti davanti a Prost, mentre Arnoux si classificò terzo con 49 punti.

L'ex pilota della Renault e della Ferrari Arnoux non ha mai perso il contatto con la Formula 1 ed è un ospite gradito agli eventi storici. Di tanto in tanto si presenta anche a un Gran Premio. Ha valutato la stagione 2023 per i colleghi della Gazzetta dello Sport. Arnoux dice: "Max Verstappen è un pilota favoloso, e ha anche una macchina da corsa meravigliosa".

"Guardate i filmati delle telecamere di bordo: Max frena, si gira, tiene il volante fermo, traccia una linea pulita attraverso la curva. Gli altri piloti devono costantemente apportare correzioni al volante. Proprio come dovevamo fare noi ai nostri tempi. Se la Red Bull Racing costruirà una vettura così buona per il 2024, sarà un altro anno difficile per gli avversari di Verstappen".



Arnoux, che ha partecipato a 149 GP, rivolge poi la sua attenzione ai piloti della Ferrari. "Possiamo dire con certezza che Charles Leclerc è stato molto sfortunato. Le sue prestazioni erano costantemente buone, a differenza di quelle di Carlos Sainz".



"Per me Leclerc è uno dei migliori piloti al mondo, nel gruppo di Verstappen. Max forse ha un po' più di mordente. Ma come ho detto, con una macchina come questa, è anche più facile per Verstappen ottenere prestazioni di così alto livello".



"La Ferrari si è letteralmente mangiata le gomme. Dopo cinque giri di un Gran Premio, Max Verstappen poteva già sedersi e rilassarsi".



"Carlos Sainz ha offerto una prestazione magnifica a Singapore, ma nella maggior parte delle altre gare è stato al di sotto delle aspettative".