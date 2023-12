René Arnoux (Ferrari): avaliação de Leclerc e Sainz

René Arnoux alcançou o seu maior sucesso com a Ferrari: O francês, agora com 75 anos, avalia o desempenho dos actuais pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

René Arnoux foi considerado um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 no final dos anos 70 e início dos anos 80: transformou 18 pole positions em sete vitórias, e o francês subiu ao pódio 22 vezes na categoria rainha.

Em 1983, Arnoux teve uma palavra a dizer na atribuição do título de campeão do mundo, mas no final não foi suficiente para o então piloto da Ferrari contra Nelson Piquet (Brabham) e Alain Prost (Renault). O brasileiro sagrou-se campeão do mundo com 59 pontos, dois pontos à frente de Prost, enquanto Arnoux terminou em terceiro lugar com 49 pontos.

Ex-piloto da Renault e da Ferrari, Arnoux nunca perdeu o contacto com a Fórmula 1 e é um convidado bem-vindo em eventos históricos. De vez em quando, também aparece num Grande Prémio. Ele avaliou a temporada de 2023 para os nossos colegas da Gazzetta dello Sport. Arnoux diz: "Max Verstappen é um piloto fabuloso e também tem um carro de corrida maravilhoso".

"Vejam as imagens da câmara de bordo - Max trava, vira, mantém o volante imóvel, faz uma linha limpa na curva. Os outros pilotos têm de fazer correcções constantes ao volante. Tal como nós tínhamos de fazer no nosso tempo. Se a Red Bull Racing construir um carro tão bom para 2024, será mais um ano difícil para os adversários de Verstappen".



Arnoux, que já disputou 149 GPs, volta sua atenção para os pilotos da Ferrari. "Podemos dizer com segurança que Charles Leclerc foi muito infeliz. As suas prestações foram sempre boas, ao contrário das de Carlos Sainz".



"Para mim, Leclerc é um dos melhores pilotos do mundo, no grupo de Verstappen. Max talvez tenha um pouco mais de força. Mas, como eu disse, com um carro como este, também é mais fácil para Verstappen ter um desempenho de alto nível."



"A Ferrari literalmente comeu os pneus. Após cinco voltas de um Grande Prémio, Max Verstappen já podia sentar-se e relaxar."



"Carlos Sainz teve um desempenho magnífico em Singapura, mas na maioria das outras corridas ficou aquém das expectativas."