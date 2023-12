Fernando Alonso : son objectif avec Aston Martin en 2024

Tom McCullough travaille chez Aston Martin en tant qu'ingénieur en chef de Fernando Alonso et Lance Stroll. Le Britannique de 48 ans en est convaincu : en 2024, le peloton se rapprochera encore plus.

Aston Martin peut se targuer d'un bilan 2023 réjouissant : Huit podiums, Fernando Alonso a terminé trois fois deuxième et cinq fois troisième. L'Espagnol a terminé quatrième au championnat du monde, Aston Martin a dû se laisser dépasser par McLaren dans la deuxième moitié de la saison et s'est classé cinquième dans la coupe des constructeurs.

Tom McCullough, technicien de longue date en Formule 1, est "Performance Engineer" chez Aston Martin, c'est-à-dire ingénieur en chef lorsqu'il s'agit de tirer le meilleur parti des voitures de Fernando Alonso et Lance Stroll lors du week-end du Grand Prix. Il explique : "Nous avons marqué des points à chaque fois, à l'exception de Singapour et du Mexique, ce qui semble si facile, mais ne l'est pas. Les gens oublient vite que nous continuons à grandir, mais que nous rivalisons tout de même avec des poids lourds comme Mercedes et Ferrari".

La saison a été dominée par Max Verstappen et Red Bull Racing, mais derrière, il se passe exactement ce que la Formule 1 cherche à faire avec la génération de voitures à ailes à partir de 2022 : Le peloton se rapproche.

McCullough déclare : "Lors des essais finaux de la finale d'Abu Dhabi, nous avions huit types de voitures de course différents dans le top 10. Je trouve cela phénoménal. On le voit une fois de plus - quand un règlement reste stable, la densité des performances augmente".

"Certaines équipes ont fait des progrès époustouflants au cours de la saison. Cependant, elles avaient parfois commencé en dessous des attentes, donc une partie de cette progression était attendue".



"Pour 2024, je prédis que la tendance se poursuivra, que les écarts dans le peloton se réduiront et qu'il sera encore plus important de tirer le maximum de la voiture lors d'un week-end donné".



Aston Martin a fait un grand pas en avant entre 2022 et 2023 et a été le premier poursuivant de Red Bull Racing au printemps. Tom McCullough l'admet : faire à nouveau un tel pas sera très difficile. "Chez nous, ce pas a bien sûr été remarqué parce que nous n'avions pas obtenu de si bons résultats en 2022 (seulement 7e dans la Coupe des constructeurs, A.C.). Si nous réalisions à nouveau un tel progrès, nous serions devant Red Bull Racing, et il serait présomptueux de s'y attendre".



"Non, pour nous, la prochaine étape doit être de construire pour 2024 une voiture capable de monter sur le podium sur n'importe quel type de circuit. Nous voulons avoir une voiture qui se classe dans le top 10 dès les premiers essais et que nous pourrons ensuite rendre plus rapide grâce à un travail de précision. Pour la saison 2023, nous avons dû faire trop de compromis".



Selon Fernando Alonso, l'Aston Martin AMR23 était "trop lente dans les lignes droites. Pour pouvoir suivre, nous avons dû aplatir les ailes, et cela s'est retourné contre nous dans les virages. Ce que nous devons conserver pour 2024 : La voiture a été très économe en pneus, ce qui s'est avéré être la clé d'un bon résultat dans de nombreuses courses. Notre objectif doit être de nous battre plus constamment pour les premières places".