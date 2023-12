Fernando Alonso: il suo obiettivo con Aston Martin nel 2024

L'Aston Martin ha un record piacevole nel 2023: Otto podi, Fernando Alonso è arrivato tre volte secondo e cinque volte terzo. Lo spagnolo si è piazzato al quarto posto nel campionato mondiale, l'Aston Martin è stata superata dalla McLaren nella seconda parte della stagione e si è classificata quinta nella Coppa Costruttori.

Tom McCullough, tecnico di Formula 1 di lunga data, è il "Performance Engineer" di Aston Martin, cioè l'ingegnere capo quando si tratta di ottenere il meglio dalle auto di Fernando Alonso e Lance Stroll nei fine settimana dei Gran Premi. Dice: "Con le eccezioni di Singapore e del Messico, abbiamo ottenuto punti ogni volta, il che sembra facile, ma non lo è. La gente si dimentica subito che siamo ancora un gruppo di piloti. La gente dimentica subito che siamo ancora in fase di crescita, ma che stiamo affrontando pesi massimi come Mercedes e Ferrari".

La stagione è stata dominata da Max Verstappen e dalla Red Bull Racing, ma ciò che sta accadendo alle loro spalle è esattamente ciò a cui la Formula 1 mira con la generazione di vetture alate a partire dal 2022: Il campo si sta avvicinando.

McCullough afferma: "Nella sessione di prove finali della finale di Abu Dhabi abbiamo avuto otto tipi diversi di auto da corsa nella top ten. Penso che sia fenomenale. Questo dimostra ancora una volta che se i regolamenti rimangono stabili, la densità di potenza aumenta".

"Alcuni team hanno compiuto progressi straordinari nel corso della stagione. Tuttavia, alcuni di loro sono partiti al di sotto delle aspettative, quindi alcuni di questi miglioramenti erano prevedibili".



"Per il 2024, prevedo che la tendenza continuerà, i divari tra le squadre si ridurranno e sarà ancora più importante ottenere il massimo dalla vettura in un determinato weekend."



L'Aston Martin ha fatto un grande passo avanti dal 2022 al 2023 ed è stata la prima inseguitrice della Red Bull Racing in primavera. Tom McCullough ammette: "Sarà molto difficile fare di nuovo un passo simile. "Per noi, ovviamente, questo passo è stato notevole anche perché nel 2022 non siamo andati molto bene (solo 7° posto nella Coppa Costruttori, A.C.). Se dovessimo fare di nuovo questo tipo di progressi, saremmo davanti alla Red Bull Racing, e sarebbe presuntuoso aspettarselo".



"No, il prossimo passo per noi deve essere quello di costruire una vettura per il 2024 che sia in grado di salire sul podio su qualsiasi tipo di pista. Vogliamo avere una vettura che sia nella top ten fin dalla prima sessione di prove e che possiamo poi mettere a punto per renderla più veloce. Abbiamo dovuto fare troppi compromessi nella stagione 2023".



Secondo Fernando Alonso, l'Aston Martin AMR23 era "troppo lenta sui rettilinei. Per tenere il passo, abbiamo dovuto appiattire le ali e questo ci ha penalizzato in curva. Dobbiamo conservarla per il 2024: La vettura era estremamente favorevole agli pneumatici, il che si è rivelato la chiave per ottenere buoni risultati in numerose gare. Il nostro obiettivo deve essere quello di lottare per le posizioni di vertice con maggiore costanza".