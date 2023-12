Fernando Alonso: O seu objetivo com a Aston Martin em 2024

A Aston Martin tem um registo agradável em 2023: Oito subidas ao pódio, Fernando Alonso foi segundo três vezes e terceiro cinco vezes. O espanhol terminou em quarto lugar no campeonato do mundo, a Aston Martin foi ultrapassada pela McLaren na segunda metade da época e terminou em quinto lugar na Taça dos Construtores.

Tom McCullough, técnico de longa data da Fórmula 1, é o "Engenheiro de Desempenho" da Aston Martin, ou seja, o engenheiro principal quando se trata de tirar o melhor partido dos carros de Fernando Alonso e Lance Stroll nos fins-de-semana de Grande Prémio. Ele diz: "Com exceção de Singapura e do México, marcámos sempre pontos, o que parece muito fácil, mas não é. As pessoas esquecem-se rapidamente de que ainda estamos a trabalhar no campeonato. As pessoas esquecem-se rapidamente que ainda estamos a crescer, mas continuamos a enfrentar pesos pesados como a Mercedes e a Ferrari."

A temporada tem sido dominada por Max Verstappen e pela Red Bull Racing, mas o que está a acontecer atrás deles é exatamente o que a Fórmula 1 pretende com a geração de carros-asa a partir de 2022: O campo está a aproximar-se mais.

McCullough diz: "Tivemos oito tipos diferentes de carros de corrida entre os dez primeiros na última sessão de treinos da final de Abu Dhabi. Acho que isso é fenomenal. Mostra mais uma vez que, se os regulamentos se mantiverem estáveis, a densidade de potência aumenta".

"Algumas equipas fizeram progressos incríveis ao longo da época. No entanto, algumas delas começaram abaixo das expectativas, pelo que algumas destas melhorias eram de esperar."



"Para 2024, prevejo que a tendência se mantenha, que as diferenças entre as equipas se reduzam e que seja ainda mais importante tirar o máximo partido do carro num determinado fim de semana."



A Aston Martin deu um grande passo em frente de 2022 para 2023 e foi o primeiro perseguidor da Red Bull Racing na primavera. Tom McCullough admite: "Será muito difícil dar um passo tão grande novamente. "Para nós, claro, este passo também foi notório porque não nos saímos muito bem em 2022 (apenas 7º lugar na Taça dos Construtores, A.C.). Se voltássemos a fazer esse tipo de progresso, estaríamos à frente da Red Bull Racing, e seria presunçoso esperar isso".



"Não, o próximo passo para nós deve ser construir um carro para 2024 que seja capaz de terminar no pódio em qualquer tipo de pista de corrida. Queremos ter um carro que esteja entre os dez primeiros desde a primeira sessão de treinos e que depois possamos afinar para o tornar mais rápido. Tivemos de fazer demasiados compromissos na época de 2023".



De acordo com Fernando Alonso, o Aston Martin AMR23 era "demasiado lento nas rectas. Para nos mantermos a par, tivemos de achatar as asas e isso teve o seu preço nas curvas. O que temos de conservar para 2024: O carro era extremamente amigo dos pneus, o que provou ser a chave para um bom resultado em várias corridas. O nosso objetivo deve ser lutar pelas primeiras posições de forma mais consistente."