Apodos de las estrellas del GP: Chilli, Lion y Fatty

A lo largo de los años, los aficionados a la Fórmula 1 han sido muy ingeniosos a la hora de poner apodos a sus pilotos favoritos. Sin embargo, algunos pilotos han creado sus propios apodos, a veces bastante extraños, como el australiano Daniel Ricciardo o el piloto de Ferrari Carlos Sainz.

Carlos Sainz (E) - "Chilli"

El español de 29 años lleva una guindilla en la parte trasera del casco o, a veces, una gorra decorada con pimientos, pero ¿por qué? El piloto de Ferrari explica: "Se remonta a unos amigos y a unas noches húmedas y alegres. Habían bebido en exceso y pasaron de Carlos a Charlie y al chile. Pero no me gusta la comida picante, y menos el chile".

Daniel Ricciardo (AUS) - "El tejón de miel

Durante años, Daniel Ricciardo ha conducido con la imagen de un tejón de la miel en la parte trasera de su casco, a menudo de varias formas, o con las palabras "Honey Badger". ¿Cómo consiguió el australiano el tejón de la miel? Daniel: "El motivo es mi entrenador de entonces, Stuart Smith. Había visto un documental y me dijo: 'Este animal es fabuloso, el combativo tejón melero y tú tenéis mucho en común'. Yo también lo pensé".

Kimi Räikkönen (FIN) - "Hombre de hielo"

El jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, llamó inicialmente a Räikkönen el "Chico de Hielo" por su fría conducta. Pero esto no sentó bien, sobre todo porque Kimi maduró bastante rápido, pasando de niño a hombre, así que se buscó "Iceman", que el propio Kimi incluso se tatuó en su antebrazo izquierdo en 2008 y también condujo con las letras correspondientes en su casco.

James Hunt (GB) - "Hunt the Shunt" (Caza el Shunt)

Al principio de su carrera, el inglés James Hunt destrozó tantos coches de carreras que los británicos asociaron su apellido Hunt con "shunt" (accidente en el argot de las carreras). James no dejó que esto le alterara, siguió su propio camino y se convirtió en Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1976.

Maurice Trintingnant (F) - "Petoulet

Después de la Segunda Guerra Mundial, el francés compitió en la carrera de 1945 en el bosque de Boulogne en un Bugatti que había servido de hogar y retrete para ratas durante años. Los excrementos de los roedores se llaman "petoules" en francés. Otro dato curioso: Trintignant se encontraba a menudo en el paddock con una gorra puntiaguda porque se le helaba rápidamente la cabeza. Sin embargo, esto no le valió un apodo.



Vittorio Brambilla (I) - "El gorila de Monza"

Vittorio Brambilla recibió el apodo de mono por su físico fornido, un apretón de manos que aplastaba piedras y un estilo de conducción rústico. Brambilla era un hombre con dos caras. Tranquilo en persona en el paddock y muy popular, imprevisible en la pista y, por tanto, temido. Brambilla era más feliz cuando trabajaba con coches en su taller. Entonces no era un gorila, sino un cordero.



Nigel Mansell (GB) - "Il Leone"

Los tifosi admiraban el coraje de Nigel Mansell. Cuando el inglés se subió a su Ferrari en 1989/1990, los aficionados italianos sabían que Mansell lo daría todo; el británico era garantía de fuegos artificiales. Por eso le bautizaron reverentemente como "il leone", el león.



Jack Brabham (AUS) - "Black Jack" (Jack el Negro)

El australiano recibió su nombre no sólo por tener el pelo negro, sino también por su lado oscuro. Su rival en la pista, Sir Stirling Moss, dijo: "Cuando se trataba de mantenerse en cabeza, Jack no era ningún mojigato a la hora de elegir sus medios. Se salía de la pista para cubrirte con una lluvia de gravilla".



Juan Manuel Fangio (RA) - "El Chueco"

El pentacampeón del mundo era llamado reverentemente "maestro" por aficionados y rivales. Los miembros de su antiguo equipo de fútbol eran menos reverentes. Llamaban a Fangio "el chueco".



José Froilán González (RA) - "El toro de la Pampa

Con brazos poderosos y cuello de toro, el argentino maniobraba sus bólidos en las curvas, pero el toro de la Pampa era un apodo que se usaba sobre todo en Europa. En casa solían llamarle "el cabezón".



Alain Prost (F) - "El Profesor"

El francés rara vez conducía tan rápido como podía, sino normalmente sólo tan rápido como tenía que hacerlo. Su forma extremadamente metódica de trabajar, con un ojo agudo para cualquier detalle que pudiera suponer una ventaja, así como su inteligencia en carrera por encima de la media le valieron el apodo de "Profesor".



Carlos Reutemann (RA) - "Lole"

El apodo del jinete argentino, fallecido en julio de 2021, se remonta a su infancia, según sus propias declaraciones. A Carlos le encantaban los animales y saltaba alegremente detrás de los lechones, en español "los lechónes", que se convirtió en "Lole".



Carlos Pace (BR) - "Moco

El apodo de José Carlos Pace se basa en uno de los siete enanitos, el callado. Y el joven Carlos era callado porque sus padres se trasladaron de Brasil a su antigua patria, Italia, después de que él naciera, pero luego volvieron a trasladarse a Latinoamérica. Carlos hablaba mejor el italiano que el portugués, así que hablaba poco o nada en Brasil. En el dialecto italiano, "moco" puede significar mudo.



Jean-Pierre Jarier (F) - "Godasse"

Una godasse es un zapato o zapatilla vieja. El francés Jean-Pierre Jarier obtuvo el nombre de un amigo fotógrafo, que en realidad significa "godasse de plomb", o pie de plomo.



Giuseppe Campari (I) - "El Negher

En los años 20 y 30, el italiano era una estrella, tan temido en un monoplaza como en un deportivo. "El Negher" era una variante en dialecto milanés de "il negro", el negro, porque Campari tenía la tez oscura y se ponía moreno cuando pasaba largas temporadas al sol.



Alberto Ascari (I) - "Ciccio

Marca del único campeón de Fórmula 1 italiano: casco azul, camiseta azul que se extendía sobre una barriga prominente, de ahí "ciccio".