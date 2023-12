Surnoms des stars du GP : Chili, Lion et Grosse tête

Au fil des années, les fans de Formule 1 ont fait preuve d'une imagination débordante lorsqu'il s'est agi de donner des petits noms à leurs pilotes préférés. Mais certains pilotes ont trouvé eux-mêmes leurs surnoms, parfois assez étranges, comme l'Australien Daniel Ricciardo ou le pilote Ferrari Carlos Sainz.

Carlos Sainz (E) - "Chili"

L'Espagnol de 29 ans porte un piment à l'arrière de son casque ou parfois un chapeau de soleil orné de piments - mais pourquoi ? Le pilote Ferrari explique : "Cela remonte à des amis et à quelques nuits humides et joyeuses. Ils avaient bu un peu trop et sont passés de Carlos à Charlie et au chili. Pourtant, je n'aime pas la nourriture épicée, donc encore moins les piments".

Daniel Ricciardo (AUS) - "Le blaireau au miel"

Depuis des années, Daniel Ricciardo roule avec l'image d'un toit de miel à l'arrière de son casque, volontiers sous différents déguisements, ou avec l'inscription "Honey Badger". Comment l'Australien en est-il venu au blaireau à miel ? Daniel : "La raison en est mon entraîneur de l'époque, Stuart Smith. Il avait vu un documentaire et m'avait dit : 'Cet animal est fabuleux, le blaireau à miel combatif et toi avez beaucoup de choses en commun'. C'est ce que j'ai pensé aussi".

Kimi Räikkönen (FIN) - "Iceman"

Le chef d'équipe de McLaren, Ron Dennis, a d'abord surnommé Räikkönen "Ice-Kid" en raison de son attitude froide. Mais cela n'a pas eu beaucoup d'écho, d'autant plus que Kimi est passé assez rapidement du statut de garçon à celui d'homme, ce qui lui a permis de trouver "Iceman". En 2008, Kimi lui-même s'est même fait tatouer ce nom sur l'avant-bras gauche et a également conduit avec l'inscription correspondante sur son casque.

James Hunt (GB) - "Hunt the Shunt" (chasse la dérive)

Au début de sa carrière de pilote, l'Anglais James Hunt a détruit tellement de voitures de course que les Britanniques, friands de rimes, ont associé son nom de famille Hunt à "shunt" (accident en argot de course). James ne s'est pas laissé déstabiliser pour autant, a suivi son chemin et est devenu champion du monde de Formule 1 en 1976.

Maurice Trintingnant (F) - "Petoulet"

Après la Seconde Guerre mondiale, le Français a participé à la course dans le bois de Boulogne en 1945 avec une Bugatti qui avait servi de maison et de toilettes aux rats pendant des années. Les restes de ces rongeurs sont appelés "pétoules" en français. Autre curiosité : Trintignant portait souvent un bonnet à pointe dans le paddock, car il avait vite froid à la tête. Mais cela n'a pas donné lieu à un surnom.



Vittorio Brambilla (I) - "Le gorille de Monza".

Vittorio Brambilla a été surnommé "le singe" en raison de sa carrure imposante, d'une poignée de main qui écrasait les pierres et d'un style de conduite rustique. Brambilla était un homme à deux visages. Calme et très apprécié dans le paddock, imprévisible et donc redouté sur la piste. Brambilla était le plus heureux lorsqu'il pouvait bricoler des voitures dans son atelier. Il n'était alors pas un gorille, mais un petit agneau.



Nigel Mansell (GB) - "Il Leone"

Les tifosi ont admiré le courage de Nigel Mansell. Lorsque l'Anglais grimpait dans sa Ferrari en 1989/1990, ses fans italiens savaient que Mansell allait tout donner, le Britannique était une garantie de feu d'artifice. C'est pourquoi ils le baptisaient respectueusement "il leone", le lion.



Jack Brabham (AUS) - "Black Jack"

L'Australien n'a pas seulement reçu son nom parce qu'il avait les cheveux noirs, mais aussi à cause de son côté sombre. Son rival sur la piste, Sir Stirling Moss, a déclaré : "Lorsqu'il s'agissait de rester en tête, Jack ne faisait pas dans la dentelle lorsqu'il s'agissait de choisir ses moyens. Il lui arrivait de rouler au bord de la piste pour te couvrir d'une averse de graviers".



Juan Manuel Fangio (RA) - "El Chueco"

Le quintuple champion du monde était respectueusement appelé "maestro" par ses fans et ses rivaux. Les membres de son ancienne équipe de football étaient moins révérencieux. Ils appelaient Fangio "el chueco", celui qui a les jambes arquées.



José Froilán González (RA) - "The Pampas Bull" (le taureau des pampas)

Avec ses bras puissants et son cou de taureau, l'Argentin faisait tourner ses bolides dans les coins, mais le taureau des pampas était un surnom surtout utilisé en Europe. Chez lui, on l'appelait aussi souvent "el cabezón" (la grosse tête).



Alain Prost (F) - "Le professeur"

Le Français roulait rarement aussi vite qu'il le pouvait, mais généralement aussi vite qu'il le devait. Sa méthode de travail extrêmement méthodique, avec un œil aiguisé pour chaque détail qui pouvait être un avantage, ainsi que son intelligence de course supérieure à la moyenne, lui ont valu le surnom de "professeur".



Carlos Reutemann (RA) - "Lole".

Le surnom de l'Argentin, décédé en juillet 2021, remonte, selon ses propres dires, à son enfance. Carlos aimait les animaux et sautait avec enthousiasme derrière les porcelets, "los lechónes" en espagnol, qui est devenu "Lole".



Carlos Pace (BR) - "Moco"

Le surnom de José Carlos Pace s'inspire de l'un des sept nains, le calme. Et calme, le jeune Carlos l'était parce que ses parents avaient quitté le Brésil après sa naissance pour s'installer dans leur ancienne patrie, l'Italie, avant de revenir en Amérique latine. Carlos parlait mieux l'italien que le portugais, il ne disait donc pas grand-chose, voire rien du tout, au Brésil. En dialecte italien, "moco" peut signifier muet.



Jean-Pierre Jarier (F) - "Godasse"

Une godasse est une vieille chaussure ou une vieille botte. Le Français Jean-Pierre Jarier a reçu ce nom d'un ami photographe. Dans l'ensemble, il s'agit en fait d'une "godasse de plomb".



Giuseppe Campari (I) - "El Negher"

Dans les années 1920 et 1930, l'Italien était une star, aussi redoutable en monoplace qu'en voiture de sport. "El Negher" était une déformation en dialecte milanais de "il negro", le noir, car Campari avait le teint foncé et devenait profondément brun lorsqu'il restait longtemps au soleil.



Alberto Ascari (I) - "Ciccio".

Marque de fabrique de l'unique champion italien de Formule 1 : casque bleu, chemise bleue qui s'étendait sur une bosse au niveau du ventre, d'où "ciccio", gros.