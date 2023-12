I soprannomi delle star del GP: Peperoncino, Leone e Ciccione

Nel corso degli anni, i fan della Formula 1 sono stati estremamente inventivi quando si trattava di dare un soprannome ai loro piloti preferiti. Tuttavia, alcuni piloti si sono inventati dei soprannomi propri, a volte piuttosto strani, come l'australiano Daniel Ricciardo o il pilota della Ferrari Carlos Sainz.

Carlos Sainz (E) - "Peperoncino"

Il 29enne spagnolo porta un peperoncino sul retro del casco o talvolta un cappello da sole decorato con peperoni - ma perché? Il pilota della Ferrari spiega: "È una cosa che risale agli amici e ad alcune notti umide e allegre. Avevano bevuto fino all'eccesso e sono passati da Carlos a Charlie al peperoncino. Ma a me non piace il cibo piccante, soprattutto il peperoncino".

Daniel Ricciardo (AUS) - "Il Tasso del Miele

Da anni Daniel Ricciardo guida con l'immagine di un tasso del miele sul retro del casco, spesso in varie vesti, o con la scritta "Honey Badger". Come ha fatto l'australiano ad avere il tasso del miele? Daniel: "Il motivo è il mio allenatore di allora, Stuart Smith. Aveva visto un documentario e mi disse: 'Questo animale è favoloso, il combattivo honey badger e tu hai molto in comune'. Lo pensavo anch'io".

Kimi Räikkönen (FIN) - "Uomo di ghiaccio"

Ron Dennis, capo del team McLaren, ha inizialmente chiamato Räikkönen "Ice Kid" per il suo atteggiamento freddo. Ma la cosa non andò giù, soprattutto perché Kimi maturò abbastanza rapidamente da ragazzo a uomo - così si trovò "Iceman", che Kimi stesso si fece tatuare sull'avambraccio sinistro nel 2008 e guidò anche con la scritta corrispondente sul casco.

James Hunt (GB) - "Hunt the Shunt" (Caccia allo Shunt)

All'inizio della sua carriera, l'inglese James Hunt ha distrutto così tante auto da corsa che gli inglesi hanno associato il suo cognome Hunt a "shunt" (incidente in gergo automobilistico). James non si lasciò turbare da questo fatto, andò avanti per la sua strada e divenne campione del mondo di Formula 1 nel 1976.

Maurice Trintingnant (F) - "Petoulet

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il francese partecipò alla gara del 1945 nella foresta di Boulogne con una Bugatti che per anni era servita da casa e toilette per i topi. Gli escrementi dei roditori sono chiamati "petoules" in francese. Un'altra curiosità: Trintignant si trovava spesso nel paddock con un berretto a punta perché la sua testa si congelava rapidamente. Tuttavia, questo non ha portato a un soprannome.



Vittorio Brambilla (I) - "Il gorilla di Monza"

A Vittorio Brambilla fu dato il nome di scimmia per il suo fisico robusto, la sua stretta di mano schiacciasassi e il suo stile di guida rustico. Brambilla era un uomo con due facce. Calmo di persona nel paddock e molto popolare, imprevedibile in pista e quindi temuto. Brambilla era più felice quando lavorava sulle auto nella sua officina. Allora non era un gorilla, ma un agnello.



Nigel Mansell (GB) - "Il Leone"

I Tifosi ammiravano il coraggio di Nigel Mansell. Quando l'inglese salì sulla sua Ferrari nel 1989/1990, i tifosi italiani sapevano che Mansell avrebbe dato il massimo; l'inglese era una garanzia di fuochi d'artificio. Ecco perché lo battezzarono con riverenza "il leone".



Jack Brabham (AUS) - "Black Jack"

L'australiano si chiamava così non solo perché aveva i capelli neri, ma anche per il suo lato oscuro. Il suo rivale in pista, Sir Stirling Moss, disse: "Quando si trattava di stare davanti, Jack non era un puritano nella scelta dei mezzi. Usciva dal bordo della pista per coprirti con una pioggia di ghiaia".



Juan Manuel Fangio (RA) - "El Chueco"

Il cinque volte campione del mondo era chiamato con riverenza "maestro" sia dai tifosi che dagli avversari. I membri della sua ex squadra di calcio erano meno riverenti. Chiamavano Fangio "el chueco", quello con le gambe storte.



José Froilán González (RA) - "Il toro della Pampa".

Con braccia potenti e collo da toro, l'argentino manovrava le sue auto da corsa in curva, ma il toro della Pampa era un soprannome usato soprattutto in Europa. In patria lo chiamavano spesso "el cabezón" (il testone).



Alain Prost (F) - "Il professore".

Il francese raramente guidava più veloce che poteva, ma di solito solo quanto doveva. Il suo modo di lavorare estremamente metodico, con un occhio attento a ogni dettaglio che potesse rappresentare un vantaggio, e la sua intelligenza agonistica superiore alla media gli sono valsi il soprannome di "Professore".



Carlos Reutemann (RA) - "Lole"

Il soprannome del cavaliere argentino, morto nel luglio 2021, risale alla sua infanzia, secondo le sue stesse dichiarazioni. Carlos amava gli animali e saltava felicemente dietro ai maialini, in spagnolo "los lechónes", che è diventato "Lole".



Carlos Pace (BR) - "Moco"

Il soprannome di José Carlos Pace si basa su uno dei sette nani, quello tranquillo. E il giovane Carlos era tranquillo perché i suoi genitori si trasferirono dal Brasile alla sua vecchia patria, l'Italia, dopo la sua nascita, ma poi tornarono in America Latina. Carlos parlava meglio l'italiano che il portoghese, quindi in Brasile diceva poco o niente. Nel dialetto italiano, "moco" può significare muto.



Jean-Pierre Jarier (F) - "Godasse"

Una godasse è una vecchia scarpa o pantofola. Il francese Jean-Pierre Jarier ha preso il nome da un amico fotografo, che in realtà significa "godasse de plomb", ovvero piede di piombo.



Giuseppe Campari (I) - "El Negher"

Negli anni Venti e Trenta, l'italiano era una star, tanto temuta su una monoposto quanto su un'auto sportiva. "El Negher" era una variante del dialetto milanese di "il negro", l'uomo nero, perché Campari aveva una carnagione scura e diventava marrone intenso quando stava a lungo al sole.



Alberto Ascari (I) - "Ciccio"

Marchio di fabbrica dell'unico campione di Formula 1 italiano: casco blu, camicia blu che si allungava su una pancia sporgente, da cui "ciccio".