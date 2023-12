Alcunhas das estrelas do GP: Chilli, Lion e Fatty

Os fãs da Fórmula 1 têm sido extremamente inventivos ao longo dos anos quando se trata de dar apelidos aos seus pilotos favoritos. No entanto, alguns pilotos criaram as suas próprias alcunhas, por vezes bastante estranhas, como o australiano Daniel Ricciardo ou o piloto da Ferrari Carlos Sainz.

Carlos Sainz (E) - "Chilli"

O espanhol de 29 anos usa uma malagueta na parte de trás do capacete ou, por vezes, um chapéu de sol decorado com pimentos - mas porquê? O piloto da Ferrari explica: "Tem a ver com amigos e algumas noites húmidas e alegres. Eles tinham estado a beber em excesso e passaram de Carlos para Charlie e para chilli. Mas eu não gosto de comida picante, especialmente de malaguetas".

Daniel Ricciardo (AUS) - "O texugo de mel"

Durante anos, Daniel Ricciardo conduziu com a imagem de um texugo de mel na parte de trás do capacete, muitas vezes de várias formas, ou com as palavras "Honey Badger". Como é que o australiano arranjou o texugo de mel? Daniel: "A razão é o meu treinador na altura, Stuart Smith. Ele tinha visto um documentário e disse: 'Este animal é fabuloso, o texugo de mel combativo e tu tens muito em comum'. Eu também achei isso".

Kimi Räikkönen (FIN) - "Homem de Gelo"

O chefe de equipa da McLaren, Ron Dennis, chamou inicialmente a Räikkönen "Ice Kid" devido ao seu comportamento frio. Mas isso não foi bem aceite, especialmente porque Kimi amadureceu muito rapidamente de rapaz para homem - por isso, encontrou-se o "Iceman", que o próprio Kimi tatuou no seu antebraço esquerdo em 2008 e também conduziu com as letras correspondentes no seu capacete.

James Hunt (GB) - "Hunt the Shunt" (Caça à Derrota)

No início da sua carreira de piloto, o inglês James Hunt destruiu tantos carros de corrida que os britânicos associaram o seu apelido Hunt a "shunt" (acidente na gíria das corridas). James não deixou que isso o perturbasse, seguiu o seu próprio caminho e tornou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1976.

Maurice Trintingnant (F) - "Petoulet"

Após a Segunda Guerra Mundial, o francês competiu na corrida de 1945 na Floresta de Boulogne num Bugatti que tinha servido de casa e casa de banho para ratos durante anos. Os dejectos dos roedores são chamados "petoules" em francês. Outro facto curioso: Trintignant era frequentemente encontrado no paddock com um boné pontiagudo porque a sua cabeça congelava rapidamente. No entanto, isso não resultou numa alcunha.



Vittorio Brambilla (I) - "O Gorila de Monza"

O nome de macaco foi dado a Vittorio Brambilla devido ao seu físico corpulento, um aperto de mão esmagador e um estilo de condução rústico. Brambilla era um homem com duas caras. Calmo em pessoa no paddock e muito popular, imprevisível na pista e, por isso, temido. Brambilla era mais feliz quando estava a trabalhar nos carros na sua oficina. Nessa altura, não era um gorila, mas um cordeiro.



Nigel Mansell (GB) - "Il Leone"

Os Tifosi admiravam a coragem de Nigel Mansell. Quando o inglês subiu para o seu Ferrari em 1989/1990, os fãs italianos sabiam que Mansell daria o seu melhor; o britânico era uma garantia de fogo de artifício. Foi por isso que o baptizaram reverentemente de "il leone", o leão.



Jack Brabham (AUS) - "Black Jack"

O australiano ganhou este nome não só por ter o cabelo preto, mas também pelo seu lado negro. O seu rival nas pistas, Sir Stirling Moss, disse: "Quando se tratava de se manter na frente, Jack não era nenhum puritano na escolha dos seus meios. Ele conduzia para fora da berma da pista para te cobrir com uma chuva de gravilha."



Juan Manuel Fangio (RA) - "El Chueco"

O pentacampeão mundial era reverentemente chamado de "maestro" tanto pelos fãs como pelos rivais. Os membros da sua antiga equipa de futebol eram menos reverentes. Chamavam a Fangio "el chueco", o de pernas tortas.



José Froilán González (RA) - "O Touro dos Pampas"

Com braços poderosos e pescoço de touro, o argentino manobrava seus carros de corrida nas curvas, mas o touro dos Pampas era um apelido usado principalmente na Europa. Em casa, chamavam-lhe "el cabezón" (o cabeçudo).



Alain Prost (F) - "O Professor"

O francês raramente conduzia tão depressa quanto podia, mas normalmente apenas tão depressa quanto era necessário. A sua forma extremamente metódica de trabalhar, com um olhar atento a todos os pormenores que pudessem ser uma vantagem, bem como a sua inteligência de corrida acima da média, valeram-lhe a alcunha de "Professor".



Carlos Reutemann (RA) - "Lole"

A alcunha do cavaleiro argentino, falecido em julho de 2021, remonta à sua infância, de acordo com as suas próprias declarações. Carlos adorava animais e saltava alegremente atrás de leitões, em espanhol "los lechónes", que se tornou "Lole".



Carlos Pace (BR) - "Moco

O apelido de José Carlos Pace é baseado em um dos sete anões, o quieto. E o jovem Carlos era calado porque os seus pais se mudaram do Brasil para a sua antiga terra natal, a Itália, depois de ele ter nascido, mas depois voltaram para a América Latina. Carlos falava italiano melhor do que português, por isso pouco ou nada falava no Brasil. No dialeto italiano, "moco" pode significar mudo.



Jean-Pierre Jarier (F) - "Godasse"

Um godasse é um sapato ou chinelo velho. O francês Jean-Pierre Jarier recebeu o nome de um amigo fotógrafo, que na realidade significa "godasse de plomb", ou pé de chumbo.



Giuseppe Campari (I) - "El Negher"

Nos anos 20 e 30, o italiano era uma estrela, tão temido num monolugar como num carro desportivo. "El Negher" era uma variação no dialeto milanês de "il negro", o homem negro, porque Campari tinha uma tez escura e tornava-se castanho escuro quando passava longos períodos ao sol.



Alberto Ascari (I) - "Ciccio"

Marca registada do único campeão de Fórmula 1 de Itália: capacete azul, camisa azul que se estendia sobre uma barriga saliente, daí o "ciccio".