Punti di penalità: Chi sarà penalizzato nella stagione 2024?

Dieci anni fa, la FIA ha introdotto un sistema di punti di penalità: A un pilota di Gran Premio è consentito un massimo di undici punti di penalità in un periodo di dodici mesi (cioè oltre una stagione). Chi viene giudicato colpevole di dodici o più infrazioni viene mandato ai box e deve rinunciare a un Gran Premio.

Il pilota alpino Pierre Gasly si è avvicinato scomodamente a questo punto. Il francese ha iniziato la nuova stagione del GP in Bahrain 2023 con 10 multe per eccesso di velocità, la prima delle quali è scaduta solo il 22 maggio 2023. Al sensazionale vincitore del GP d'Italia 2020 a Monza non è stato permesso di commettere alcuna infrazione nelle prove del Campionato del Mondo in Bahrain, Arabia Saudita, Australia, Azerbaijan e Miami.

Gasly si è comportato bene e ora si trova a cinque punti. La domanda è: chi inizierà la stagione 2024 di Formula 1 con una penalità?

Ecco l'elenco di tutti i punti di penalizzazione, con l'indicazione del motivo per cui sono stati assegnati e della data di scadenza delle penalità (tra parentesi).

7 punti di penalità: Sergio Pérez (MEX)

1 per la collisione con Albon a Singapore (17 settembre 2024)

2 per il sorpasso di Alonso in fase di safety car in Giappone (24 settembre 2024)

2 per collisione con Magnussen in Giappone (24 settembre 2024)

2 per collisione con Norris ad Abu Dhabi (26 novembre 2024)



6 punti di penalità: Logan Sargeant (USA)

2 per collisione con Bottas in Italia (3 settembre 2024)

2 per collisione con Bottas in Giappone (24 settembre 2024)

2 per eccesso di velocità in regime di bandiera gialla in Messico (28 ottobre)



5 punti di penalità: Lance Stroll (CDN)

2 per collisione con Gasly in Inghilterra (9 luglio 2024)

3 per sorpasso in regime di bandiera gialla a Las Vegas (17 novembre 2024)



4 punti di penalità: George Russell (GB)

2 per collisione con Pérez a Monaco (28 maggio 2024)

2 per collisione con Verstappen a Las Vegas (19 novembre 2024)



4 punti di penalità: Lewis Hamilton (GB)

2 per collisione con Pérez nella volata del Belgio (29 luglio 2024)

2 per collisione con Piastri in Italia (3 settembre 2024)



3 punti di penalità: Yuki Tsunoda (J)

1 per aver spinto via Zhou in Spagna (4 giugno 2024)

2 per collisione con Russell in Olanda (27 agosto 2024)



2 punti di penalità: Carlos Sainz (E)

2 per collisione con Alonso in Australia (2 aprile 2024)



2 punti di penalità: Nico Hülkenberg (D)

2 per collisione con Sargeant a Monaco (29 maggio 2024)



2 punti di penalità: Guanyu Zhou (RCH)

2 per collisione con Ricciardo in Ungheria (23 luglio 2024)



2 punti di penalità: Valtteri Bottas (FIN)

2 per collisione con Stroll in Messico (29 ottobre 2024)



2 punti di penalità: Max Verstappen (NL)

2 per aver spinto Leclerc a Las Vegas (19 novembre 2024)



Senza punti di penalità:

Alex Albon (T)

Fernando Alonso (E)

Pierre Gasly (F)

Charles Leclerc (MC)

Kevin Magnussen (DK)

Lando Norris (GB)

Esteban Ocon (F)

Oscar Piastri (AUS)

Daniel Ricciardo (AUS)