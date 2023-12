Pontos de penalização: Quem será penalizado na época de 2024?

As coisas ficaram desconfortáveis para Pierre Gasly no início da temporada de 2023: o piloto alpino voou para a abertura do campeonato do mundo no Bahrein com dez pontos de penalização. Qual é a situação atual em termos de pontos de penalização?

Há dez anos, a FIA introduziu um sistema de pontos de penalização: Um piloto de Grande Prémio pode receber um máximo de onze pontos de penalização num período de doze meses (ou seja, para além de uma época). Qualquer pessoa que seja considerada culpada de doze ou mais infracções é enviada para a caixa de penalizações e tem de ficar de fora de um Grande Prémio.

O piloto da Alpine, Pierre Gasly, esteve desconfortavelmente perto deste ponto. O francês começou a nova temporada de GP no Bahrein 2023 com 10 multas por excesso de velocidade, a primeira das quais só expirou a 22 de maio de 2023. O sensacional vencedor do GP de Itália de 2020 em Monza não foi autorizado a cometer qualquer infração nas rondas do Campeonato do Mundo no Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Azerbaijão e Miami.

Gasly manteve-se bem comportado e está agora com menos cinco pontos. A questão é: quem vai começar a temporada de 2024 da Fórmula 1 com uma penalização?

Aqui está a lista de todos os pontos de penalização, também dizemos pelo que estes pontos foram atribuídos e quando as penalizações expiram (entre parênteses).

7 pontos de penalização: Sergio Pérez (MEX)

1 por colisão com Albon em Singapura (17 de setembro de 2024)

2 por ultrapassar Alonso na fase de safety car no Japão (24 de setembro de 2024)

2 por colisão com Magnussen no Japão (24 de setembro de 2024)

2 por colisão com Norris em Abu Dhabi (26 de novembro de 2024)



6 pontos de penalização: Logan Sargeant (EUA)

2 por colisão com Bottas em Itália (3 de setembro de 2024)

2 por colisão com Bottas no Japão (24 de setembro de 2024)

2 por excesso de velocidade sob bandeira amarela no México (28 de outubro)



5 pontos de penalização: Lance Stroll (CDN)

2 por colisão com Gasly em Inglaterra (9 de julho de 2024)

3 por ultrapassagem sob bandeira amarela em Las Vegas (17 de novembro de 2024)



4 pontos de penalização: George Russell (GB)

2 por colisão com Pérez no Mónaco (28 de maio de 2024)

2 por colisão com Verstappen em Las Vegas (19 de novembro de 2024)



4 pontos de penalização: Lewis Hamilton (GB)

2 por colisão com Pérez no sprint da Bélgica (29 de julho de 2024)

2 por colisão com Piastri em Itália (3 de setembro de 2024)



3 pontos de penalização: Yuki Tsunoda (J)

1 por empurrar Zhou em Espanha (4 de junho de 2024)

2 pontos por colisão com Russell nos Países Baixos (27 de agosto de 2024)



2 pontos de penalização: Carlos Sainz (E)

2 por colisão com Alonso na Austrália (2 de abril de 2024)



2 pontos de penalização: Nico Hülkenberg (D)

2 pontos por colisão com Sargeant no Mónaco (29 de maio de 2024)



2 pontos de penalização: Guanyu Zhou (RCH)

2 pontos por colisão com Ricciardo na Hungria (23 de julho de 2024)



2 pontos de penalização: Valtteri Bottas (FIN)

2 pontos por colisão com Stroll no México (29 de outubro de 2024)



2 pontos de penalização: Max Verstappen (NL)

2 por empurrar Leclerc em Las Vegas (19 de novembro de 2024)



Sem pontos de penalização:

Alex Albon (T)

Fernando Alonso (E)

Pierre Gasly (F)

Charles Leclerc (MC)

Kevin Magnussen (DK)

Lando Norris (GB)

Esteban Ocon (F)

Oscar Piastri (AUS)

Daniel Ricciardo (AUS)