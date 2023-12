Verstappen, Alonso, Hamilton: cómo se llamarán los coches en 2024

Es como un juego para los fans de Ferrari: los tifosi ya discuten apasionadamente cómo podría llamarse el bólido de 2024 de Maranello. Ferrari siempre mantiene en secreto el nombre de la diosa roja.

Los italianos han seguido a menudo caminos extraños cuando se trata de designaciones de coches de carreras: el nombre del corredor de 2017, SF70H, se desglosó así: Scuderia Ferrari, 70 por el 70 cumpleaños de la compañía, H por tecnología híbrida. En 2018, el coche pasó a llamarse SF71H. Lógicamente, el coche de la temporada 2019 debería haberse llamado SF72H, pero ¿qué es lo lógico en Ferrari? El Ferrari 2019 de Sebastian Vettel y Charles Leclerc fue bautizado puntualmente como SF90, por la Scuderia Ferrari y la fundación de la compañía por Enzo Ferrari hace 90 años.

Por supuesto, los italianos suelen asociar el nombre del nuevo bólido con el año, véase F2004 para el coche con el que Michael Schumacher ganó el quinto título consecutivo para Ferrari. Sin embargo, también hay algunos inusuales: en 2011, se celebraron los 150 años de Italia con el Ferrari 150º Italia, mientras que en 2003 el coche se llamó F2003-GA para conmemorar al fallecido Gianni Agnelli. En 2022, se denominó F1-75 para conmemorar el día en que se fabricó el primer deportivo Ferrari.

Al propio Enzo Ferrari le encantaban las denominaciones de tipo que indicaban el número de cilindros y la cilindrada del motor. El legendario Ferrari 312 se llamaba así porque tenía un motor de doce cilindros y tres litros, mientras que el 156 con boca de tiburón se llamaba así porque tenía un motor V6 de 1,5 litros en la parte trasera.

Para 2023, Ferrari adoptó el enfoque clásico con el SF-23, lo que significa que el modelo del año que viene, que se presentará el 13 de febrero, debería llamarse SF-24.



¿Qué les espera a los demás fabricantes de coches de carreras?



Mercedes bautizó el modelo de Lewis Hamilton y George Russell de 2023 como F1 W14 (el decimocuarto modelo desde el regreso a las carreras de GP en 2010) para rememorar su glorioso pasado en el mundo de la competición, como el W25 de los años 30 o el W196 de los años 50, la W simplemente por Wagen. El Mercedes de 2024 se llamará W15.



Red Bull Racing es muy pragmático: es probable que al RB19 le siga el RB20 en la próxima temporada. La serie empezó con el RB1 a partir de 2005 y no hubo ningún Fórmula 1 que se llamara RB17, porque el hipercoche de Red Bull recibió este nombre.



Desde que Racing Point (antes Force India) se convirtió en Aston Martin en 2021, los verdes compiten con las siglas AMR, de Aston Martin Racing. El coche de carreras de Fernando Alonso y Lance Stroll se llamará AMR24 el año que viene.



¿Por qué Aston Martin, en realidad? Porque al fundador de la empresa, Lionel Martin, le gustaba correr en la colina de Aston, y pensaba que Aston Martin tenía un buen sonido.



McLaren cambió su nombre hace unos años. En 2016, el McLaren MP4-31 era el coche número 30 del "Marlboro Project Four", el equipo de carreras original de Ron Dennis en las fórmulas 3 y 2, que más tarde fue elegantemente rebautizado como "McLaren Project Four". El número se mantuvo, la abreviatura cambió: para demostrar el nuevo comienzo en la tradicional escudería británica, el coche de 2017 se llamó MCL32 (MCL por McLaren), pero la serie se interrumpió en 2023 - por los 60 años de McLaren. El McLaren de 2023 se llamó MCL60. O los británicos vuelven a la serie antigua (que sería MCL37), o continúan con 60, que sería MCL61.



Scuderia Toro Rosso había abreviado la designación del equipo a la designación de tipo STR, habíamos llegado a STR14 en 2019. Pero desde 2020, la escudería de Faenza compite bajo la denominación AlphaTauri. Así que en 2023 tenemos un AT04 (cuarto modelo de AlphaTauri). En 2024, el segundo equipo Red Bull competirá bajo un nuevo nombre, por lo que también habrá una nueva designación de modelo.



A principios de 2021, el Renault de Fórmula 1 se convierte en un coche de carreras Alpine. La empresa Alpine fue fundada por el francés Jean Rédélé en 1955; el nombre se remonta a su victoria en la Copa Alpine de 1954. En 1973, Renault se hizo con la mayoría de las acciones de Alpine. La marca se dio a conocer en todo el mundo gracias al deportivo A110.



Alpine participó en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2, en solitario o como socio de Renault, y también acompañó los primeros tímidos pasos del turbo hacia la categoría reina. El primer chasis de Fórmula 1 con vistas a la entrada de Renault en la Fórmula 1 en 1977 fue el prototipo Alpine A500 dos años antes. Como guiño al pasado, el coche de Alpine se llamó A524.



Haas comenzó su aventura en la Fórmula 1 con el modelo VF-16, el VF hacía referencia a la primera máquina CNC del empresario Gene Haas, que en aquella época se llamaba VF-1. El VF significa fresado vertical. VF significa fresado vertical, e internamente se bromeaba con que la VF-1 significaba la primera. En cualquier caso, la Haas de 2024 se llama VF-24.



Por cierto, se puede reconocer una liebre corriendo en los coches de Fórmula 1 del empresario estadounidense Gene Haas. ¿A qué se debe? Mike Arning, de Haas F1: "El apellido de Gene viene del holandés y significa lo mismo que en alemán: Hase. Pensamos que sería bastante divertido tener un conejo Haas en el coche".



FW46 es el nombre del corredor de Alex Albon y Logan Sargeant para 2024 debido al fundador del equipo Frank Williams, que falleció en noviembre de 2021. Es el 46º GP de la escudería más antigua de la Fórmula 1 (tras Ferrari y McLaren).



Sauber es un caso especial, y no sólo por su ubicación en Suiza. La escudería se llamó Alfa Romeo durante muchos años, pero los italianos volvieron a abandonar la Fórmula 1 a finales de 2023. El chasis de 2024 se llamará Kick Sauber, y la designación de tipo será C44. La C hace referencia a una persona: la esposa del fundador de la empresa, Peter Sauber, Christiane.