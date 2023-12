Verstappen, Alonso, Hamilton : voici les noms des voitures en 2024

Pour les fans de Ferrari, c'est comme un jeu : aujourd'hui déjà, les tifosi discutent avec passion du nom que pourrait porter la voiture de course 2024 de Maranello. Ferrari a toujours gardé le secret sur le nom de la déesse rouge.

Les Italiens ont souvent emprunté des voies étranges en matière de désignation des voitures de course : la désignation de la voiture de course 2017, SF70H, se décomposait ainsi - Scuderia Ferrari, 70 pour le 70e anniversaire de l'entreprise, H pour technologie hybride. En 2018, la voiture s'appelait SF71H. En toute logique, la voiture pour la saison 2019 aurait dû s'appeler SF72H, mais qu'est-ce qui est logique chez Ferrari ? La Ferrari 2019 de Sebastian Vettel et Charles Leclerc a donc été baptisée SF90, pour Scuderia Ferrari et la fondation de l'entreprise par Enzo Ferrari, il y a 90 ans.

Il est clair que les Italiens associent souvent le nom de la nouvelle voiture de course à l'année, voir F2004 pour la voiture avec laquelle Michael Schumacher a remporté son cinquième titre consécutif pour Ferrari. Mais il y a aussi des choses inhabituelles : en 2011, on a fêté les 150 ans de l'Italie avec la Ferrari 150º Italia, en 2003, la voiture s'appelait F2003-GA en souvenir du défunt Gianni Agnelli. En 2022, elle s'appelait F1-75 pour rappeler le jour où la première voiture de sport Ferrari a été produite.

Enzo Ferrari lui-même aimait les désignations de type qui permettaient de déduire le nombre de cylindres et la cylindrée. La légendaire Ferrari 312 s'appelait ainsi parce qu'elle était équipée d'un moteur de trois litres à douze cylindres, la 156 "gueule de requin" s'appelait ainsi parce qu'un moteur V6 de 1,5 litre fonctionnait à l'arrière.

Pour 2023, Ferrari a procédé de manière classique, avec SF-23. En toute logique, le modèle de l'année prochaine, qui sera présenté le 13 février, devrait s'appeler SF-24.



Qu'en est-il pour les autres constructeurs de voitures de course ?



Mercedes a appelé le modèle 2023 de Lewis Hamilton et George Russell F1 W14 (le 14e modèle depuis son retour en GP en 2010) pour renouer avec son glorieux passé de course, comme la W25 des années trente ou la W196 des années cinquante, le W signifiant tout simplement "voiture". Il n'y aura pas d'abandon de ce système, la Mercedes de 2024 s'appellera W15.



Red Bull Racing est très pragmatique : à la RB19 devrait succéder la saison prochaine la RB20. La série a commencé avec la RB1 de 2005. Il n'y a d'ailleurs pas eu de course de Formule 1 appelée RB17 - car l'hypercar de Red Bull a reçu cette appellation.



Depuis que Racing Point (anciennement Force India) est devenu Aston Martin en 2021, les Verts concourent avec l'abréviation AMR, pour Aston Martin Racing. L'année prochaine, la voiture de Fernando Alonso et Lance Stroll s'appellera AMR24.



Pourquoi Aston Martin ? Parce que le fondateur de l'entreprise, Lionel Martin, aimait faire la course sur la colline d'Aston et qu'il trouvait qu'Aston Martin avait une bonne réputation.



McLaren a changé il y a quelques années. En 2016, la McLaren MP4-31 était la 30e voiture du "Marlboro Project Four" - l'écurie d'origine de Ron Dennis en Formule 3 et 2, qui a ensuite été élégamment rebaptisée "McLaren Project Four". Le chiffre est resté, l'abréviation a changé : pour démontrer le nouveau départ de l'écurie britannique de tradition, le bolide de 2017 s'appelait MCL32 (MCL pour McLaren), mais la série a été interrompue en 2023 - pour les 60 ans de McLaren. La McLaren de 2023 s'appelait MCL60. Soit les Britanniques reviennent à l'ancienne série (ce serait alors MCL37), soit ils continuent à 60, ce serait alors MCL61.



La Scuderia Toro Rosso avait raccourci la désignation de l'équipe à la dénomination de type STR, nous en étions arrivés en 2019 à STR14. Mais depuis 2020, l'écurie de Faenza se présente sous la dénomination AlphaTauri. En 2023, nous avons donc un AT04 (quatrième modèle d'AlphaTauri). En 2024, la deuxième équipe Red Bull se présente sous un nouveau nom, il y aura donc également une nouvelle désignation de type.



Début 2021, la Formule 1 Renault est devenue une voiture de course Alpine. L'entreprise Alpine a été fondée par le Français Jean Rédélé en 1955, le nom remonte à sa victoire à la Coupe des Alpes en 1954. En 1973, Renault a pris la majorité des actions d'Alpine. La marque est devenue mondialement connue grâce à la voiture de sport A110.



Alpine a participé à la Formule 3 et à la Formule 2, seule ou en tant que partenaire de Renault, et a également accompagné les premiers pas timides de la marque vers la catégorie reine. Le premier châssis de Formule 1 en vue de l'entrée de Renault dans la Formule 1 en 1977 était le prototype Alpine A500 deux ans auparavant. En guise de révérence au passé, la voiture d'Alpine s'appellera A524.



Haas a commencé son aventure en Formule 1 avec le modèle VF-16, le VF faisant référence à la première machine CNC de l'entrepreneur Gene Haas, appelée à l'époque VF-1. VF signifie fraisage vertical, et en interne, on plaisantait en disant que la VF-1 signifiait la toute première (very first one). Quoi qu'il en soit, la course 2024 de Haas s'appelle VF-24.



On peut d'ailleurs reconnaître un lapin en train de courir sur les voitures de Formule 1 de l'entrepreneur américain Gene Haas. Comment cela se fait-il ? Mike Arning de Haas F1 : "Le nom de famille de Gene vient du néerlandais et signifie la même chose qu'en allemand : Hase. Nous avons pensé qu'il serait amusant d'avoir un lapin Haas sur la voiture".



FW46 est le nom de la voiture de course d'Alex Albon et Logan Sargeant 2024 en raison du décès du fondateur de l'équipe, Frank Williams, en novembre 2021. Il s'agit de la 46e voiture de course GP de la troisième plus ancienne écurie de Formule 1 (après Ferrari et McLaren).



Sauber est un cas particulier, et pas seulement en raison de son implantation en Suisse. L'équipe s'est appelée Alfa Romeo pendant des années, mais les Italiens ont une nouvelle fois fait leurs adieux à la scène de la Formule 1 fin 2023. Le châssis de 2024 s'appellera Kick Sauber, la désignation du type sera C44. Le C fait référence à une personne, Christiane, l'épouse du fondateur de l'entreprise Peter Sauber.