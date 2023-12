Verstappen, Alonso, Hamilton: come si chiameranno le auto nel 2024

È come un gioco per i fan della Ferrari: i tifosi stanno già discutendo appassionatamente su come potrebbe chiamarsi la vettura da corsa 2024 di Maranello. La Ferrari tiene sempre segreto il nome della dea rossa.

Gli italiani hanno spesso intrapreso strade strane quando si tratta di denominazioni di auto da corsa: il nome della vettura da corsa del 2017, SF70H, è stato scomposto in questo modo - Scuderia Ferrari, 70 per il 70° compleanno dell'azienda, H per la tecnologia ibrida. Nel 2018, la vettura è stata chiamata SF71H. A rigor di logica, la vettura per la stagione 2019 avrebbe dovuto chiamarsi SF72H, ma cos'è la logica in Ferrari? La Ferrari 2019 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata prontamente chiamata SF90, in onore della Scuderia Ferrari e della fondazione dell'azienda da parte di Enzo Ferrari 90 anni fa.

Naturalmente, gli italiani associano spesso il nome del nuovo pilota all'anno, come la F2004 per l'auto con cui Michael Schumacher vinse il quinto titolo di fila per la Ferrari. Ma ce ne sono anche di insoliti: nel 2011 sono stati celebrati i 150 anni dell'Italia con la Ferrari 150º Italia, mentre nel 2003 la vettura è stata chiamata F2003-GA per commemorare il compianto Gianni Agnelli. Nel 2022 è stata denominata F1-75 per ricordare il giorno in cui fu prodotta la prima vettura sportiva Ferrari.

Enzo Ferrari stesso amava le denominazioni che indicavano il numero di cilindri e la cilindrata del motore. La leggendaria Ferrari 312 era così chiamata perché aveva un motore a dodici cilindri da tre litri, mentre la 156 a bocca di squalo era così chiamata perché aveva un motore V6 da 1,5 litri nella parte posteriore.

Per il 2023, la Ferrari ha adottato l'approccio classico con la SF-23, il che significa che il modello del prossimo anno, che sarà presentato il 13 febbraio, dovrebbe chiamarsi SF-24.



Cosa si prospetta per gli altri costruttori di auto da corsa?



La Mercedes ha chiamato il modello 2023 di Lewis Hamilton e George Russell F1 W14 (il 14° modello dal ritorno alle corse GP nel 2010) per richiamare il suo glorioso passato agonistico, come la W25 degli anni '30 o la W196 degli anni '50, dove la W sta semplicemente per Wagen. Non ci si discosterà da questo sistema: la Mercedes del 2024 si chiamerà W15.



La Red Bull Racing è molto pragmatica: la RB19 sarà probabilmente seguita dalla RB20 nella prossima stagione. La serie è iniziata con la RB1 a partire dal 2005 e non c'è stato nessun pilota di Formula 1 chiamato RB17 - perché alla hypercar della Red Bull è stato dato questo nome.



Da quando Racing Point (ex Force India) è diventata Aston Martin nel 2021, i verdi gareggiano con la sigla AMR, per Aston Martin Racing. L'auto da corsa di Fernando Alonso e Lance Stroll si chiamerà AMR24 il prossimo anno.



Perché proprio Aston Martin? Perché al fondatore dell'azienda Lionel Martin piaceva correre sulle Aston e pensava che Aston Martin avesse un bel suono.



McLaren ha cambiato nome qualche anno fa. Nel 2016, la McLaren MP4-31 era la 30esima auto del "Marlboro Project Four", la squadra corse originale di Ron Dennis nelle Formule 3 e 2, poi elegantemente ribattezzata "McLaren Project Four". Il numero è rimasto, la sigla è cambiata: per dimostrare il nuovo inizio della tradizionale scuderia britannica, la vettura del 2017 si chiamava MCL32 (MCL per McLaren), ma la serie è stata interrotta nel 2023 - per i 60 anni della McLaren. La McLaren del 2023 si chiamava MCL60. O i britannici tornano alla vecchia serie (che sarebbe la MCL37), o continuano con la 60, che sarebbe la MCL61.



La Scuderia Toro Rosso aveva abbreviato la denominazione della scuderia in STR, arrivando a STR14 nel 2019. Ma dal 2020 la scuderia faentina gareggia con il nome AlphaTauri. Nel 2023 abbiamo quindi una AT04 (quarto modello di AlphaTauri). Nel 2024, il secondo team Red Bull gareggerà con un nuovo nome, quindi ci sarà anche una nuova designazione del modello.



All'inizio del 2021, la Renault di Formula 1 diventa un'auto da corsa Alpine. L'azienda Alpine è stata fondata dal francese Jean Rédélé nel 1955; il nome risale alla sua vittoria nella Coppa delle Alpi del 1954. Nel 1973, Renault ha rilevato la quota di maggioranza di Alpine. Il marchio divenne noto in tutto il mondo grazie all'auto sportiva A110.



Alpine partecipò alla Formula 3 e alla Formula 2 da sola o come partner di Renault e accompagnò anche i primi timidi passi del turbo verso la classe regina. Il primo telaio di Formula 1 in vista dell'ingresso di Renault in Formula 1 nel 1977 fu il prototipo Alpine A500 di due anni prima. Come richiamo al passato, la vettura Alpine fu chiamata A524.



Haas iniziò la sua avventura in Formula 1 con il modello VF-16, il cui nome VF si riferisce alla prima macchina CNC dell'imprenditore Gene Haas, che all'epoca si chiamava VF-1. VF sta per fresatura verticale e internamente si scherzava sul fatto che VF-1 significasse proprio la prima. In ogni caso, la macchina da corsa Haas del 2024 si chiama VF-24.



Tra l'altro, sulle monoposto di Formula 1 dell'imprenditore statunitense Gene Haas si riconosce una lepre in corsa. Come mai? Mike Arning di Haas F1: "Il cognome di Gene deriva dall'olandese e ha lo stesso significato del tedesco: Hase. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente avere un coniglio Haas sulla macchina".



La FW46 è il nome della vettura di Alex Albon e Logan Sargeant per il 2024, in onore del fondatore del team Frank Williams, scomparso nel novembre 2021. Si tratta del 46° GP della terza scuderia di Formula 1 per anzianità (dopo Ferrari e McLaren).



La Sauber è un caso particolare, e non solo per la sua sede in Svizzera. La scuderia si è chiamata Alfa Romeo per molti anni, ma gli italiani hanno lasciato il palcoscenico della Formula 1 ancora una volta alla fine del 2023. Il telaio del 2024 si chiamerà Kick Sauber e la designazione del tipo sarà C44. La C si riferisce a una persona: la moglie del fondatore dell'azienda Peter Sauber, Christiane.