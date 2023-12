Verstappen, Alonso, Hamilton: como se chamarão os carros em 2024

No próximo mês de fevereiro de 2024, as dez equipas de automobilismo do GP apresentarão os seus novos carros de corrida. Dizemos-lhe como se vão chamar os carros de Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton & Co.

É como um jogo para os fãs da Ferrari: os tifosi já estão a discutir apaixonadamente como se chamará o carro de corrida de 2024 de Maranello. A Ferrari mantém sempre em segredo o nome da deusa vermelha.

Os italianos têm seguido frequentemente caminhos estranhos quando se trata de designações de carros de corrida: o nome do carro de corrida de 2017, SF70H, foi dividido assim - Scuderia Ferrari, 70 para o 70º aniversário da empresa, H para tecnologia híbrida. Em 2018, o carro foi então chamado SF71H. Logicamente, o carro para a temporada de 2019 deveria ter sido chamado de SF72H, mas o que é lógico na Ferrari? A Ferrari de 2019 de Sebastian Vettel e Charles Leclerc foi prontamente chamada de SF90, para a Scuderia Ferrari e a fundação da empresa por Enzo Ferrari há 90 anos.

É claro que os italianos associam muitas vezes o nome do novo piloto ao ano, veja-se o F2004 para o carro em que Michael Schumacher ganhou o quinto título consecutivo para a Ferrari. No entanto, existem também alguns nomes invulgares: em 2011, foram celebrados os 150 anos de Itália com o Ferrari 150º Italia, enquanto em 2003 o carro recebeu o nome F2003-GA para homenagear o falecido Gianni Agnelli. Em 2022, foi designado F1-75 para comemorar o dia em que foi produzido o primeiro carro desportivo Ferrari.

O próprio Enzo Ferrari adorava as designações de tipo que indicavam o número de cilindros e a capacidade do motor. O lendário Ferrari 312 foi assim designado porque tinha um motor de doze cilindros de três litros, enquanto o 156 com boca de tubarão foi assim designado porque tinha um motor V6 de 1,5 litros na traseira.

Para 2023, a Ferrari adoptou a abordagem clássica com o SF-23, o que significa que o modelo do próximo ano, que será apresentado a 13 de fevereiro, deverá chamar-se SF-24.



O que é que os outros construtores de automóveis de competição pensam?



A Mercedes baptizou o modelo de 2023 de Lewis Hamilton e George Russell de F1 W14 (o 14º modelo desde o regresso às corridas de GP em 2010) para recordar o seu glorioso passado de corridas, como o W25 da década de 1930 ou o W196 da década de 1950, sendo que o W significa simplesmente Wagen. Não haverá qualquer desvio deste sistema; o Mercedes de 2024 chamar-se-á W15.



A Red Bull Racing é muito pragmática: ao RB19 seguir-se-á provavelmente o RB20 na próxima época. A série começou com o RB1 a partir de 2005 e não houve nenhum piloto de Fórmula 1 chamado RB17 - porque o hipercarro da Red Bull recebeu este nome.



Desde que a Racing Point (antiga Force India) se tornou Aston Martin em 2021, os Verdes têm competido com a abreviatura AMR, de Aston Martin Racing. O carro de corrida de Fernando Alonso e Lance Stroll será chamado de AMR24 no próximo ano.



Porquê Aston Martin, na verdade? Porque o fundador da empresa, Lionel Martin, gostava de correr na colina de Aston e achava que Aston Martin tinha um bom som.



A McLaren mudou o seu nome há alguns anos. Em 2016, o McLaren MP4-31 foi o 30º carro do "Marlboro Project Four" - a equipa de corrida original de Ron Dennis nas Fórmulas 3 e 2, que mais tarde foi elegantemente renomeada "McLaren Project Four". O número manteve-se, a abreviatura mudou: para demonstrar o novo começo da tradicional equipa de corridas britânica, o carro de 2017 chamava-se MCL32 (MCL para McLaren), mas a série foi interrompida em 2023 - por causa dos 60 anos da McLaren. O McLaren de 2023 chamava-se MCL60. Ou os britânicos regressam à série antiga (que seria a MCL37), ou continuam com a 60, que seria a MCL61.



A Scuderia Toro Rosso tinha abreviado a designação da equipa para a designação de tipo STR, tínhamos chegado ao STR14 em 2019. Mas desde 2020, a equipa de corrida de Faenza tem competido com o nome AlphaTauri. Assim, em 2023, temos um AT04 (quarto modelo da AlphaTauri). Em 2024, a segunda equipa Red Bull competirá com um novo nome, pelo que haverá também uma nova designação de modelo.



No início de 2021, o Renault de Fórmula 1 tornou-se um carro de corrida Alpine. A empresa Alpine foi fundada pelo francês Jean Rédélé em 1955; o nome remonta à sua vitória na Taça Alpina de 1954. Em 1973, a Renault adquire a maioria do capital da Alpine. A marca tornou-se mundialmente conhecida através do automóvel desportivo A110.



A Alpine participou na Fórmula 3 e na Fórmula 2, sozinha ou em parceria com a Renault, e acompanhou os primeiros passos do turbo rumo à categoria rainha. O primeiro chassis de Fórmula 1, tendo em vista a entrada da Renault na Fórmula 1 em 1977, foi o protótipo Alpine A500, dois anos antes. Como uma referência ao passado, o carro da Alpine chama-se A524.



A Haas começou a sua aventura na Fórmula 1 com o modelo VF-16, o VF referindo-se à primeira máquina CNC do empresário Gene Haas, que na altura se chamava VF-1. VF significa fresagem vertical, e internamente brincava-se que a VF-1 significava a primeira. De qualquer forma, o piloto Haas de 2024 chama-se VF-24.



A propósito, é possível reconhecer uma lebre a correr nos carros de Fórmula 1 do empresário norte-americano Gene Haas. Como é que isso acontece? Mike Arning da Haas F1: "O apelido de Gene vem do holandês e significa o mesmo que em alemão - Hase. Achámos que seria muito engraçado ter um coelho Haas no carro".



FW46 é o nome do carro de corrida de Alex Albon e Logan Sargeant para 2024 devido ao fundador da equipa, Frank Williams, que faleceu em novembro de 2021. É o 46º GP de corrida da terceira equipa de Fórmula 1 mais antiga (depois da Ferrari e da McLaren).



A Sauber é um caso especial, e não apenas devido à sua localização na Suíça. A equipa chamou-se Alfa Romeo durante muitos anos, mas os italianos voltaram a abandonar a Fórmula 1 no final de 2023. O chassis de 2024 chamar-se-á Kick Sauber e a designação de tipo será C44. O C refere-se a uma pessoa - a esposa do fundador da empresa Peter Sauber, Christiane.