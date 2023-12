Ecclestone : Schumacher était "entre de mauvaises mains

Mick Schumacher effectuera sa deuxième saison en deuxième ligne de Formule 1 en 2024. Le jeune homme de 24 ans reste pilote de réserve chez Mercedes. Si l'Allemand est dans une telle situation, c'est aussi parce qu'il était "entre de mauvaises mains", comme l'a critiqué l'ancien promoteur en chef de la Formule 1 Bernie Ecclestone lors d'une interview accordée au groupe de médias RTL.

Une pique claire en direction de Haas, pour qui il a couru pendant deux ans avant que son contrat ne soit pas renouvelé après la saison 2022.

Mais aussi une critique envers Ferrari, où il faisait partie de l'académie des jeunes talents. "Chez Red Bull, par exemple, il aurait été mieux compris, on l'aurait aidé et guidé vers le haut", a déclaré l'homme de 93 ans.

Après tout, Schumacher reviendra sur les circuits en 2024 et disputera la saison WEC pour Alpine, Le Mans compris. "Il doit se battre, il doit s'accrocher et montrer qu'il est toujours en position de faire de bonnes performances", a déclaré Ecclestone.

"On le verra alors, dans le meilleur des cas, et on dira : nous avons besoin de lui. Et non l'inverse : qu'il cherche quelqu'un qui l'accueille à cause de son nom. Il devrait oublier son nom et continuer à se développer en tant que personne", poursuit Ecclestone.

Interrogé sur le fait de savoir si le nom de Schumacher était un gros problème pour Mick, Ecclestone a répondu : "Je pense que oui".

En fin de compte, la voie du WEC est "probablement la seule et la meilleure chose qu'il puisse faire actuellement". Dans l'idéal, les équipes "changeraient d'avis et se diraient : 'Peut-être avons-nous fait une erreur. Nous allons réessayer'", poursuit Ecclestone.

Schumacher peut-il donc revenir en Formule 1 ? Ecclestone : "La question difficile est : comment et quand" ?