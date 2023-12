Ecclestone: Schumacher era "nelle mani sbagliate".

Bernie Ecclestone ritiene che Mick Schumacher fosse "nelle mani sbagliate". Una chiara critica alla Haas, ma anche alla Ferrari. Come vede l'ex capo promotore della F1 il futuro di Mick?

Mick Schumacher completerà la sua seconda stagione in seconda fila in Formula 1 nel 2024. Il 24enne resterà pilota di riserva alla Mercedes. La situazione del tedesco è così confusa anche perché era "nelle mani sbagliate", come ha criticato l'ex promotore capo della Formula 1 Bernie Ecclestone in un'intervista rilasciata al gruppo mediatico RTL.

Una chiara frecciata alla Haas, per la quale ha guidato per due anni prima che il suo contratto non venisse rinnovato dopo la stagione 2022.

Ma ha criticato anche la Ferrari, dove faceva parte dell'accademia giovanile. "Si sarebbe trovato meglio alla Red Bull, per esempio, dove sarebbe stato aiutato e guidato verso il vertice", ha detto il 93enne.

Dopotutto, Schumacher tornerà in pista nel 2024 e completerà la stagione WEC per Alpine, compresa Le Mans. "Deve lottare, deve continuare ad andare avanti e dimostrare di essere ancora in grado di fornire buone prestazioni", ha detto Ecclestone.

"Nel migliore dei casi, la gente lo vedrà e dirà: abbiamo bisogno di lui. E non il contrario: che sta cercando qualcuno che lo assuma per il suo nome. Dovrebbe dimenticare il suo nome e svilupparsi come persona", ha continuato Ecclestone.

Alla domanda se il nome di Schumacher fosse un grosso problema per Mick, Ecclestone ha risposto: "Penso di sì".

In definitiva, il percorso attraverso il WEC è "probabilmente l'unica e migliore cosa che può fare al momento". L'ideale sarebbe che i team "ripensassero e dicessero: 'Forse abbiamo commesso un errore. Ci riproveremo'", ha detto Ecclestone.

Schumacher può tornare in Formula 1? Ecclestone: "La domanda difficile è: come e quando?".