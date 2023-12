Hannah Schmitz: una mente inteligente detrás del éxito de Verstappen

Cuando las cosas se ponen agitadas, Hannah Schmitz apoya las dos palmas de las manos sobre el tablero de la mesa. "Creo que la capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles es uno de los atributos más importantes de un estratega", afirma Schmitz. De ahí la "técnica de la calma".

"Te ayuda a pensar con más claridad y a comunicar con más énfasis las conclusiones que has sacado", aclara. Esto se ha convertido en una pieza importante del rompecabezas de la historia de éxito de Red Bull Racing.

¿Qué Hannah? En 2019, después de la carrera de Brasil, fue protagonista por primera vez cuando subió al podio junto al ganador Verstappen, radiante mientras sostenía el trofeo en alto: incluso entonces, la inglesa fue una razón esencial para la victoria del holandés.

Como "Ingeniera Principal de Estrategia", Schmitz es una de las mentes inteligentes detrás de los éxitos de Red Bull Racing, es la estratega, es la que puede marcar la diferencia.

Schmitz desempeña "un papel clave, sentada en el muro de boxes en la pista y utilizando todos los datos y la información para tomar decisiones sobre la estrategia de carrera", afirma el jefe del equipo, Christian Horner. "Este papel es la pieza clave".

Schmitz trabaja con el Jefe de Estrategia de Carrera, Will Courtenay, y un experimentado equipo de analistas. Se alterna con Courtenay, a veces uno está in situ en el muro de boxes, a veces el otro en el centro de operaciones de Milton Keynes.

Juntos elaboran la estrategia de carrera, procesan miles de millones de simulaciones sobre la velocidad del coche, las condiciones de la pista y la degradación de los neumáticos, y reaccionan ante incidentes imprevistos en una fracción de segundo.

Sensibilidad, experiencia, calma, soberanía

Para responder a preguntas como: ¿Cuándo y con qué frecuencia se realizan las paradas en boxes? ¿Qué neumáticos se utilizan? ¿Cuándo atacar, cuándo tomárselo con calma? ¿Y cuándo deben trabajar juntos los pilotos? Todas estas son decisiones basadas en datos. Pero también son decisiones que pueden verse alteradas de un momento a otro por los acontecimientos de la carrera. Se necesita instinto, experiencia, calma, aplomo y sentido de la situación. Anticipación. Sobre todo en el muro de boxes, donde hay mucho ajetreo, mucho ruido, donde todo se junta y donde se necesita una cabeza muy fría.

"Me parece increíblemente emocionante. Te emocionas mucho cuando tienes una fracción de segundo para tomar una decisión", dice Schmitz. "Luego tienes tal vez 20 segundos, que no parece mucho tiempo, pero en una carrera puede parecer toda una vida sentarse y esperar a ver si la decisión ha merecido la pena".

Schmitz, graduada en ingeniería mecánica por la Universidad de Cambridge, empezó como becaria en Red Bull Racing en 2009. En 2019, en Brasil, cuando subió al podio, llevaba tiempo formando parte del equipo de estrategia y acababa de reincorporarse al trabajo tras una baja por maternidad. Para los espectadores, fue solo un momento en el que estaba radiante en el podio.

Para ella, fue "un momento muy especial y el punto culminante de mi carrera" tras un golpe maestro táctico en la carrera, revela: "Acababa de reincorporarme al trabajo tras el nacimiento de mi primer hijo, así que fue algo muy importante para mí demostrar que sigo aquí y que puedo hacer bien mi trabajo. Fue una experiencia increíble".

Un mundo machista lleno de reservas

No siempre fue así, porque por supuesto el automovilismo sigue siendo un mundo machista, las reservas sobre las mujeres siguen siendo enormes, incluso entre bastidores, dentro de un equipo, incluso en un trabajo no físico. "Creo que mucha gente no cree que puedas hacer el trabajo al principio", dice.

Por supuesto, todo el mundo tiene que demostrar su valía, ganarse la confianza y el respeto. Pero como mujer, es evidente que aún más. "Como estratega, tienes que decir a mucha gente lo que tiene que hacer y ellos tienen que escucharte. Es difícil ganarse esa confianza y, por desgracia, lo fue más siendo mujer", explica.

Ahora tiene ese respeto, dice, y quiere ser un modelo a seguir en un deporte que quiere promover más diversidad pero carece de líderes femeninas. Schmitz es una de ellas. "Espero que otras jóvenes que quieran dedicarse a este deporte vean que se puede hacer, que se puede hacer propio, y entonces veremos más diversidad", afirma.