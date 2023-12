Hannah Schmitz : l'intelligence derrière le succès de Verstappen

Lorsque la situation devient agitée, Hannah Schmitz pose ses deux paumes à plat sur la table. "Je pense que la capacité à rester calme dans les situations difficiles est l'un des attributs les plus importants d'un stratège", explique Schmitz. D'où la "technique de l'apaisement".

"Cela t'aide à penser plus clairement et à communiquer avec plus de force les conclusions tirées", a-t-elle clarifié. Ainsi, elle est devenue une pièce importante du puzzle de la réussite de Red Bull Racing.

Hannah qui ? En 2019, après la course au Brésil, elle a été pour la première fois au centre de l'attention lorsqu'elle s'est retrouvée sur le podium aux côtés du vainqueur Verstappen et qu'elle a brandi le trophée, rayonnante : l'Anglaise était déjà à l'époque une raison essentielle de la victoire du Néerlandais.

En tant que "Principal Strategy Engineer", Schmitz est l'une des têtes pensantes derrière les succès de Red Bull Racing, elle est la tacticienne, elle est celle qui peut faire la différence.

Schmitz occupe "un rôle clé, assis au mur des stands sur la piste et utilisant toutes les données et informations pour prendre des décisions sur la stratégie de course", explique le directeur de l'équipe Christian Horner. "Ce rôle est le pivot".

Schmitz travaille avec le responsable de la stratégie de course, Will Courtenay, et une équipe d'analystes expérimentés. Elle alterne avec Courtenay, tantôt l'un est sur place au mur des stands, tantôt l'autre au centre opérationnel de Milton Keynes.

Ensemble, ils élaborent la stratégie de course, traitent des milliards de simulations sur la vitesse de la voiture, les conditions de piste et la dégradation des pneus, puis réagissent en une fraction de seconde aux incidents imprévus.

Doigts de fée, expertise, calme, souveraineté

Pour répondre à des questions telles que : Quand et à quelle fréquence les arrêts au stand sont-ils effectués ? Quels pneus utiliser ? Quand faut-il attaquer et quand faut-il se calmer ? Et quand les pilotes doivent-ils travailler ensemble ? Toutes ces décisions sont basées sur des données. Mais aussi des décisions qui peuvent être bouleversées d'un instant à l'autre par des événements en course. Il faut alors du doigté, mais aussi de l'expertise, du calme, de la souveraineté, un sens de la situation. De l'anticipation. Surtout sur le mur des stands, où tout est agité, bruyant, où tout converge et où il faut avoir la tête extrêmement froide.

"Je trouve cela incroyablement excitant. On est très excité quand on a une fraction de seconde pour prendre une décision", dit Schmitz. "Ensuite, vous avez peut-être 20 secondes, ce qui ne semble pas être beaucoup de temps, mais dans une course, cela peut ressembler à une vie entière d'être assis là et d'attendre de voir si la décision a porté ses fruits".

Schmitz, diplômée en génie mécanique de l'université de Cambridge, a commencé en 2009 comme stagiaire chez Red Bull Racing. En 2019, au Brésil, lorsqu'elle est montée sur le podium, elle faisait partie de l'équipe de stratégie depuis plus longtemps et n'était revenue au travail qu'après son congé de maternité. Pour les spectateurs, ce n'était qu'un moment lorsqu'elle était rayonnante sur le podium.

Pour elle, après un tour de force tactique en course, c'était "un moment très spécial et le point culminant de ma carrière", révèle-t-elle : "Je venais juste de reprendre le travail après la naissance de mon premier enfant, alors c'était une grande chose pour moi de prouver que j'étais toujours là et que je pouvais bien faire le travail. C'était tout simplement une expérience incroyable".

Un monde machiste plein de réticences

Cela n'a pas toujours été le cas, car bien sûr, le sport automobile est encore un monde macho, les réticences envers les femmes restent importantes, même en coulisses, au sein d'une équipe, même pour un travail non physique. "Je pense que beaucoup de gens ne vous croient pas capable de faire ce travail au début", dit-elle.

Bien sûr : chacun doit d'abord faire ses preuves, gagner la confiance, le respect. Mais en tant que femme, c'est apparemment toujours un peu plus difficile. "En tant que stratège, vous devez dire à beaucoup de gens ce qu'ils doivent faire et ils doivent vous écouter. Il est difficile d'instaurer cette confiance, et en tant que femme, cela a malheureusement été plus difficile", a-t-elle déclaré.

Maintenant, elle a ce respect, dit-elle, et elle veut être un modèle dans un sport qui veut s'engager pour plus de diversité, mais qui manque de figures de proue féminines. Schmitz en est une. "J'espère que d'autres jeunes femmes qui veulent se lancer dans le sport verront qu'on peut y arriver, qu'on peut se l'approprier, et nous verrons alors plus de diversité", a-t-elle déclaré.