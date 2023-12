Hannah Schmitz: la mente intelligente dietro il successo di Verstappen

Hannah Schmitz è un ottimo esempio di come le donne possano ricoprire ruoli chiave nel motorsport. È la stratega capo della Red Bull Racing e quindi una risorsa importante nella lotta per il titolo di campione del mondo.

Quando le cose si fanno frenetiche, Hannah Schmitz appoggia entrambi i palmi delle mani sul piano del tavolo. "Credo che la capacità di mantenere la calma in situazioni difficili sia uno degli attributi più importanti di uno stratega", afferma Schmitz. Da qui la "tecnica di calma".

"Aiuta a pensare con maggiore chiarezza e a comunicare con maggiore enfasi le conclusioni che si traggono", chiarisce Schmitz. Questo è diventato un pezzo importante del puzzle nella storia di successo della Red Bull Racing.

Hannah chi? Nel 2019, dopo la gara in Brasile, è stata per la prima volta al centro della scena quando è salita sul podio accanto al vincitore Verstappen, raggiante mentre teneva in mano il trofeo: anche in quel caso, l'inglese è stata una ragione essenziale per la vittoria dell'olandese.

In qualità di "Principal Strategy Engineer", Schmitz è una delle menti intelligenti dietro i successi della Red Bull Racing, è la tattica, è colei che può fare la differenza.

Schmitz ricopre "un ruolo fondamentale, sedendo sul muretto dei box in pista e utilizzando tutti i dati e le informazioni per prendere decisioni sulla strategia di gara", afferma il capo del team Christian Horner. "Questo ruolo è la chiave di volta".

Schmitz lavora con il responsabile della strategia di gara, Will Courtenay, e con un team di analisti esperti. Si alterna con Courtenay, a volte uno è sul posto al muretto dei box, a volte l'altro nel centro operativo di Milton Keynes.

Insieme, elaborano la strategia di gara, elaborano miliardi di simulazioni sulla velocità dell'auto, sulle condizioni della pista e sul degrado degli pneumatici, per poi reagire a incidenti imprevisti in una frazione di secondo.

Sensibilità, competenza, calma e sovranità

Per rispondere a domande come: Quando e con quale frequenza vengono effettuate le soste ai box? Quali pneumatici vengono utilizzati? Quando attaccare e quando stare tranquilli? E quando i piloti devono lavorare insieme? Sono tutte decisioni basate sui dati. Ma anche decisioni che possono essere stravolte da un momento all'altro dagli eventi della gara. È quindi necessario un istinto sicuro, oltre a competenza, calma, aplomb e sensibilità per la situazione. Anticipazione. Soprattutto sul muretto dei box, dove la situazione è frenetica, rumorosa, dove tutto si combina e dove è necessario avere il sangue freddo.

"Lo trovo incredibilmente eccitante. Ti ecciti molto quando hai una frazione di secondo per prendere una decisione", dice Schmitz. "Poi hai forse 20 secondi, che non sembrano molti, ma in una gara può sembrare una vita intera, quando ti siedi e aspetti di vedere se la decisione ha dato i suoi frutti".

Schmitz, laureata in ingegneria meccanica all'Università di Cambridge, ha iniziato come stagista alla Red Bull Racing nel 2009. Nel 2019 in Brasile, quando è salita sul podio, faceva parte del team di strategia da tempo ed era appena tornata al lavoro dopo il congedo per maternità. Per gli spettatori è stato solo un momento in cui era raggiante sul podio.

Per lei è stato "un momento molto speciale e l'apice della mia carriera" dopo un colpo di genio tattico in gara, rivela. "Ero appena tornata al lavoro dopo la nascita del mio primo figlio, quindi per me è stato importante dimostrare che sono ancora qui e che posso fare bene il mio lavoro. È stata un'esperienza incredibile".

Un mondo macho pieno di riserve

Non è sempre stato così, perché naturalmente il motorsport è ancora un mondo maschilista, le riserve sulle donne sono ancora enormi, anche dietro le quinte, all'interno di un team, anche in un lavoro non fisico. "Credo che all'inizio molte persone non credano che tu possa fare questo lavoro", dice.

Naturalmente, tutti devono prima dimostrare di essere all'altezza, devono guadagnarsi fiducia e rispetto. Ma per una donna è ovviamente ancora più difficile. "Come stratega, devi dire a molte persone cosa fare e loro devono ascoltarti. È difficile costruire questa fiducia, e purtroppo è stato più difficile come donna", ha detto.

Ora ha quel rispetto, dice, e vuole essere un modello in uno sport che vuole promuovere una maggiore diversità ma che manca di leader femminili. Schmitz è una di queste. "Spero che altre giovani donne che vogliono entrare in questo sport vedano che si può fare, che si può fare proprio, e allora vedremo più diversità", ha detto.