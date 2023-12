Hannah Schmitz: a mente inteligente por detrás do sucesso de Verstappen

Hannah Schmitz é um excelente exemplo de como as mulheres podem desempenhar papéis-chave no desporto automóvel. É a principal estratega da Red Bull Racing e, por conseguinte, um trunfo importante na luta pelo título de campeão do mundo.

Quando as coisas ficam agitadas, Hannah Schmitz coloca as duas palmas das mãos em cima da mesa. "Acredito que a capacidade de manter a calma em situações difíceis é um dos atributos mais importantes de um estratega", diz Schmitz. Daí a "técnica da calma".

"Ajuda-nos a pensar com mais clareza e a comunicar as conclusões a que chegámos de forma mais enfática", esclarece. Esta tornou-se uma peça importante do puzzle da história de sucesso da Red Bull Racing.

Hannah quê? Em 2019, após a corrida no Brasil, foi protagonista pela primeira vez quando subiu ao pódio ao lado do vencedor Verstappen, radiante enquanto segurava o troféu no alto: já nessa altura, a inglesa foi uma razão essencial para a vitória do holandês.

Como "Principal Strategy Engineer", Schmitz é uma das mentes inteligentes por detrás dos sucessos da Red Bull Racing, ela é a tática, ela é a pessoa que pode fazer a diferença.

Schmitz desempenha "um papel fundamental, sentada na parede das boxes na pista e utilizando todos os dados e informações para tomar decisões sobre a estratégia de corrida", diz o chefe de equipa Christian Horner. "Este papel é o ponto fulcral."

Schmitz trabalha com o Chefe de Estratégia de Corrida, Will Courtenay, e com uma equipa experiente de analistas. Ela alterna com Courtenay, por vezes um está no local na parede das boxes, outras vezes o outro no centro de operações em Milton Keynes.

Juntos, elaboram a estratégia da corrida, processam milhares de milhões de simulações sobre a velocidade do carro, as condições da pista e a degradação dos pneus, e depois reagem a incidentes imprevistos numa fração de segundo.

Sensibilidade, perícia, calma, soberania

Para responder a perguntas como: Quando e com que frequência são efectuadas as paragens nas boxes? Que pneus são utilizados? Quando atacar, quando ter calma? E quando é que os pilotos devem trabalhar em conjunto? Todas estas são decisões baseadas em dados. Mas também decisões que podem ser alteradas de um momento para o outro pelos acontecimentos da corrida. É então necessário um instinto seguro, bem como perícia, calma, desenvoltura e sentido da situação. Antecipação. Especialmente na parede das boxes, onde é agitado, barulhento, onde tudo se conjuga e onde é necessária uma cabeça extremamente fria.

"Acho-o incrivelmente excitante. Ficamos muito entusiasmados quando temos uma fração de segundo para tomar uma decisão", diz Schmitz. "Depois, temos talvez 20 segundos, o que não parece muito tempo, mas numa corrida pode parecer uma vida inteira para nos sentarmos e esperarmos para ver se a decisão valeu a pena."

Schmitz, licenciada em engenharia mecânica pela Universidade de Cambridge, começou como estagiária na Red Bull Racing em 2009. Em 2019, no Brasil, quando subiu ao pódio, já fazia parte da equipa de estratégia há algum tempo e só agora tinha regressado ao trabalho depois da licença de maternidade. Para os espectadores, foi apenas um momento em que ela estava radiante no pódio.

Para ela, foi "um momento muito especial e o ponto alto da minha carreira", depois de um golpe de mestre tático na corrida, revela. "Tinha acabado de regressar ao trabalho depois do nascimento do meu primeiro filho, por isso foi muito importante para mim provar que ainda estou aqui e que consigo fazer bem o meu trabalho. Foi uma experiência incrível."

Um mundo machista e cheio de reservas

Nem sempre foi assim, porque é claro que o desporto automóvel ainda é um mundo machista, as reservas em relação às mulheres ainda são enormes, mesmo nos bastidores, dentro de uma equipa, mesmo num trabalho não físico. "Penso que, à partida, muitas pessoas não acreditam que se pode fazer o trabalho", diz ela.

É claro que toda a gente tem de provar o seu valor primeiro, tem de ganhar confiança e respeito. Mas como mulher, é obviamente ainda mais. "Como estratega, temos de dizer a muitas pessoas o que fazer e elas têm de nos ouvir. É difícil construir essa confiança e, infelizmente, foi mais difícil enquanto mulher", afirmou.

Agora ela tem esse respeito, diz, e quer ser um modelo a seguir num desporto que quer promover mais diversidade, mas carece de líderes femininas. Schmitz é uma delas. "Espero que outras jovens mulheres que queiram entrar no desporto vejam que são capazes de o fazer, que podem torná-lo seu, e então veremos mais diversidade", disse ela.