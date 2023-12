Franz Tost: Cuando los medios le declararon loco

La entrada de Max Verstappen en la Fórmula 1 llegó pisando fuerte. El holandés no tomó el camino habitual, sino que tomó un atajo después de la Fórmula 3. Y lo hizo con tan solo 17 años.

Por aquel entonces, en 2015, Franz Tost se hizo cargo del joven como director de equipo de Toro Rosso cuando se propuso sacudir la categoría reina del automovilismo.

"Cuando lo trajimos a la Fórmula 1, algunos de sus colegas vinieron y me dijeron: 'Estás completamente loco. ¿Cómo puedes llevar a alguien que ni siquiera tiene carné de conducir? Les dije: 'Lo siento, no quiero discutir esto con vosotros ahora. Vuelve dentro de cinco años y entonces podremos hablarlo', porque estaba cansado de defender nuestra decisión", recordó en el podcast Beyond the Grid sobre las conversaciones con los periodistas.

Verstappen ya le había convencido hacía tiempo. En su memoria permanece una carrera de Fórmula 3 en el mojado Norisring. El circuito urbano es un reto en seco.

"Pensé que Max estaba conduciendo en una pista seca porque era dos segundos más rápido que los demás", dijo Tost, que recordó una victoria de Michael Schumacher en una carrera de Fórmula Ford en Salzburgring: "Condiciones similares, y también fue dos o tres segundos más rápido que los demás en cada vuelta."

También impresionó en los test de F1 en Italia en 2014. "Se familiarizó con el coche enseguida. Se adaptó inmediatamente a la velocidad, a los frenos y a todo lo demás. Esa fue la gran ventaja para Max. No tiene problemas con la velocidad. Otros pilotos necesitan diez vueltas, 20 vueltas, 100 vueltas para adaptarse a la velocidad, los frenos y todo lo demás. Max lo tenía todo bajo control".

Tost continuó: "Dijimos: 'Vale, dejémosle pilotar la sesión de entrenamientos libres en Suzuka'. Entonces, una vez más, sus compañeros vinieron y dijeron que estábamos totalmente locos, que este es uno de los circuitos más difíciles. Salió e hizo su trabajo sin problemas. La segunda vez fue, creo, en Sao Paolo. No recuerdo exactamente cuántas curvas había, cinco o seis, pero se pasó de frenada. Se perdió un poco, pero recuperó el coche sin problemas. No le sorprendió la velocidad, la tenía bajo control. Eso es crucial. Fue realmente impresionante, con tan pocas vueltas, cómo encontró inmediatamente el ritmo".