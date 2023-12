Franz Tost : quand les médias le prenaient pour un fou

L'entrée de Max Verstappen en Formule 1 s'est faite avec fracas. Le Néerlandais n'avait pas suivi la voie habituelle, mais avait pris un raccourci après la Formule 3. Et ce, à seulement 17 ans.

Franz Tost s'occupait à l'époque, en 2015, en tant que chef d'équipe de Toro Rosso, du jeune garçon qui se présentait pour bousculer la catégorie reine du sport automobile.

"Quand nous l'avons fait venir en Formule 1, certains de vos collègues sont venus me voir et m'ont dit : 'Vous êtes complètement fou. Comment pouvez-vous prendre quelqu'un qui n'a même pas de permis de conduire ? Je leur ai répondu : 'Je suis désolé, je ne veux pas discuter de cela avec vous maintenant. Venez dans cinq ans, nous pourrons en parler', car j'étais fatigué de défendre notre décision", s'est-il souvenu dans le podcast Beyond the Grid des discussions avec les journalistes.

Car Verstappen l'avait déjà convaincu depuis longtemps. Une course de Formule 3 sur le Norisring mouillé est restée dans les mémoires. Sur le sec, le circuit urbain est déjà un défi en soi.

"Je pensais que Max courait sur un circuit sec parce qu'il était deux secondes plus rapide que les autres", explique Tost, qui s'est souvenu d'une victoire de Michael Schumacher dans une course de Formule Ford sur le Salzburgring : "Des conditions similaires, et lui aussi était deux ou trois secondes plus rapide que les autres à chaque tour".

Il s'est également montré convaincant lors des essais F1 en Italie en 2014. "Il a tout de suite été à l'aise avec la voiture. Il s'est tout de suite adapté à la vitesse, aux freins et à tout le reste. C'était le grand avantage de Max. Il n'a aucun problème avec la vitesse. Les autres pilotes ont besoin de dix tours, vingt tours, cent tours pour s'adapter à la vitesse, aux freins et à tout le reste. Max l'avait sous contrôle".

Tost poursuit : "Nous avons dit : 'OK, qu'il fasse les essais libres à Suzuka'. Puis, une fois de plus, les collègues sont venus et ont dit que nous étions complètement fous, que c'était l'un des circuits les plus difficiles. Il est simplement sorti et a fait son travail sans problème. La deuxième fois, c'était, je crois, à Sao Paolo. Je ne sais plus exactement combien de virages il y avait, cinq ou six, mais il a survolé. Il l'a un peu perdu, mais il a récupéré la voiture sans problème. Il n'a pas été surpris par la vitesse, il l'a maîtrisée. C'est décisif. C'était vraiment impressionnant, avec si peu de tours, de voir comment il a tout de suite trouvé le rythme".