Franz Tost: quando i media lo dichiararono pazzo

L'ingresso di Max Verstappen in Formula 1 è avvenuto con il botto. L'olandese non ha seguito la solita strada, ma ha preso una scorciatoia dopo la Formula 3. E lo ha fatto a soli 17 anni. E lo ha fatto all'età di soli 17 anni.

All'epoca, nel 2015, Franz Tost si occupò del giovane come Team Principal della Toro Rosso, mentre si proponeva di dare una scossa alla classe regina del motorsport.

"Quando lo abbiamo portato in Formula 1, alcuni dei suoi colleghi sono venuti da me e mi hanno detto: 'Sei completamente pazzo. Come potete prendere uno che non ha nemmeno la patente di guida? Io ho detto: 'Mi dispiace, non voglio parlarne con voi adesso. Tornate tra cinque anni e ne parleremo allora', perché ero stanco di difendere la nostra decisione", ha ricordato nel podcast Beyond the Grid a proposito delle conversazioni con i giornalisti.

Verstappen lo aveva già convinto da tempo. Una gara di Formula 3 sul Norisring bagnato rimane nella sua memoria. Il circuito cittadino è una sfida sull'asciutto.

"Pensavo che Max stesse guidando su una pista asciutta perché era due secondi più veloce degli altri", ha detto Tost, che ha ricordato la vittoria di Michael Schumacher in una gara di Formula Ford al Salzburgring: "Condizioni simili, e anche lui era due o tre secondi più veloce degli altri a ogni giro".

Ha impressionato anche al test di F1 in Italia nel 2014. "Ha preso subito confidenza con la macchina. Si è subito adattato alla velocità, ai freni e a tutto il resto. Questo è stato il grande vantaggio per Max. Non ha problemi di velocità. Altri piloti hanno bisogno di dieci giri, 20 giri, 100 giri per adattarsi alla velocità, ai freni e a tutto il resto. Max aveva tutto sotto controllo".

Tost ha continuato: "Abbiamo detto: 'Ok, lasciamogli guidare la sessione di prove libere a Suzuka'. Poi, ancora una volta, i suoi colleghi sono venuti a dire: 'Siamo completamente pazzi, questo è uno dei circuiti più difficili'. Lui è uscito e ha fatto il suo lavoro senza problemi. La seconda volta è stata, credo, a San Paolo. Non ricordo esattamente quante curve ci fossero, cinque o sei, ma è andato in sovrasterzo. Ha perso un po' la testa, ma ha recuperato la macchina senza problemi. Non era sorpreso dalla velocità, aveva tutto sotto controllo. Questo è fondamentale. È stato davvero impressionante, con così pochi giri, come abbia trovato subito il ritmo".