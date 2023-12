Franz Tost: Quando os media o declararam louco

A entrada de Max Verstappen na Fórmula 1 fez-se com estrondo. O holandês não seguiu o caminho habitual, mas apanhou um atalho depois da Fórmula 3. E fê-lo com apenas 17 anos de idade.

Naquela altura, em 2015, Franz Tost tomou conta do jovem como chefe de equipa da Toro Rosso, que se propôs agitar a categoria rainha do desporto automóvel.

Quando o trouxemos para a Fórmula 1, alguns dos seus colegas vieram ter comigo e disseram-me: "Vocês são completamente loucos. Como é que se pode aceitar alguém que nem sequer tem carta de condução? Eu disse: 'Desculpem, não quero discutir isso convosco agora. Voltem daqui a cinco anos e podemos falar sobre isso nessa altura', porque estava farto de defender a nossa decisão", recordou no podcast Beyond the Grid sobre as conversas com os jornalistas.

Verstappen já o tinha convencido há algum tempo. Uma corrida de Fórmula 3 no molhado Norisring permanece na sua memória. O circuito de rua é um desafio no seco.

"Pensei que Max estava a conduzir numa pista seca porque foi dois segundos mais rápido do que os outros", disse Tost, que se lembrou de uma vitória de Michael Schumacher numa corrida de Fórmula Ford em Salzburgring: "Condições semelhantes, e ele também foi dois ou três segundos mais rápido do que os outros em cada volta".

Também impressionou no teste de F1 em Itália, em 2014. "Ele começou a lidar com o carro imediatamente. Adaptou-se imediatamente à velocidade, aos travões e a tudo o resto. Essa foi a grande vantagem para Max. Ele não tem problemas com a velocidade. Os outros pilotos precisam de dez voltas, 20 voltas, 100 voltas para se adaptarem à velocidade, aos travões e a tudo o resto. O Max tinha tudo sob controlo".

Tost continuou: "Dissemos: 'Ok, deixem-no conduzir a sessão de treinos livres em Suzuka. Depois, mais uma vez, os seus colegas vieram e disseram: 'Estamos completamente loucos, esta é uma das pistas mais difíceis. Ele foi para a pista e fez o seu trabalho sem qualquer problema. A segunda vez foi, penso eu, em São Paulo. Não me lembro exatamente de quantas curvas havia, cinco ou seis, mas ele fez uma ultrapassagem. Perdeu um pouco o controlo, mas recuperou o carro sem problemas. Não ficou surpreendido com a velocidade, tinha tudo sob controlo. Isso é crucial. Foi realmente impressionante, com tão poucas voltas, como ele encontrou imediatamente o ritmo."