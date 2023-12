Colpo di scena in TV: la Formula 1 tornerà su RTL nel 2024

Un successo televisivo poco prima di Natale: La Formula 1 tornerà sull'emittente privata RTL a partire dalla prossima stagione. La collaborazione con l'emittente a pagamento Sky è inizialmente prevista per due anni.

In particolare, sette gare a stagione saranno trasmesse in chiaro. Inoltre, tutte le gare sprint e l'apertura della stagione, che si terrà in Bahrain all'inizio di marzo 2024, saranno trasmesse su tutte le piattaforme di RTL.

