Sucesso televisivo: a Fórmula 1 vai voltar à RTL em 2024

O sucesso televisivo antes do Natal: A Fórmula 1 voltará a ser transmitida pelo canal privado RTL a partir da próxima época. A cooperação com o operador de televisão por assinatura Sky está inicialmente planeada para dois anos.

Especificamente, serão transmitidas sete corridas por época na televisão de acesso livre. Além disso, todas as corridas de velocidade e a abertura da época, que se realizará no Bahrein no início de março de 2024, serão transmitidas em todas as plataformas da RTL.

Mais em breve