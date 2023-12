Carl, Perceval, José: as estrelas da F1 e os seus nomes do meio

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen: Os nomes das super-estrelas são universalmente reconhecidos. Mas e os nomes do meio? Até que ponto os pais foram imaginativos na altura de os nomear?

Em primeiro lugar: para alguns, é muito mais do que um simples nome do meio. E: o piloto substituto da Mercedes, Mick Schumacher, não tem nome do meio.

Red Bull Racing; Max Emilian Verstappen, Sergio Michel Pérez Mendoza

Ferrari: Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, Carlos Sainz Vázquez de Castro

Mercedes: Lewis Carl Davidson Hamilton, George William Russell

Alpine: Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris, Óscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Viktor Bottas, Zhou Guanyu

Aston Martin: Fernando Alonso Díaz, Lance Stroll

Haas: Nicolas Hülkenberg, Kevin Magnussen

AlphaTauri: Daniel Joseph Ricciardo, Yuki Tsunoda

Williams: Alexander Albon Ansusinha, Logan Hunter Sargeant