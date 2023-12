Vasseur à propos de l'enquête de la FIA : "Plutôt embarrassant".

Une pause hivernale qui n'est pas de tout repos ! Normalement, la Formule 1 ne propose que du petit cinéma dans les semaines qui suivent la finale. On passe en revue la saison écoulée, on remet quelques choses en ordre et on s'autocélébre lors du gala de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Tout est décontracté, tout est facile, tout est détendu. Mais cette année, c'est différent, et la FIA elle-même y a veillé. En effet, les enquêtes menées contre Toto et Susie Wolff concernant un possible conflit d'intérêts ont non seulement mis la Formule 1 en émoi, mais ont également soulevé plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses.

En fin de compte, la fédération internationale s'est plutôt ridiculisée en ouvrant un énorme dossier de manière totalement inutile et en clôturant l'enquête deux jours après son ouverture.

La réaction de Mercedes, de Susie Wolff, de la Formule 1 et des écuries a été violente. Toto Wolff a exigé une transparence totale sur ce qui s'est passé.

Le chef d'équipe de Ferrari, Fred Vasseur, ne voit pas non plus d'un bon œil cette façon de procéder.

"Je pense que cette histoire est assez embarrassante pour notre sport", a déclaré le Français lors d'un événement à Maranello, selon des informations de presse concordantes. "L'histoire a commencé par un article dans un journal, je ne sais pas si le mot journal est le bon. Dans cette situation, quand on parle d'une personne, il faut faire attention à ce que l'on dit".

Selon Vasseur, il aurait été "approprié de la part de la FIA" de profiter de la période entourant l'annonce de l'enquête "pour éviter les conclusions erronées".

Mais Vasseur voit aussi des points positifs, car les équipes ont fait preuve de cohésion publique dans cette affaire en faisant des déclarations rapides et claires. "La première conclusion pour moi est que nous avons été capables d'agir ensemble. Et ce n'est pas souvent que même Red Bull soutient Toto", a déclaré Vasseur, qui estime que "c'est un bon point pour nous de prendre position et de discuter avec les autres parties concernées".