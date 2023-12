Vasseur sull'indagine della FIA: "Piuttosto imbarazzante".

Una pausa invernale tranquilla un corno! Normalmente, la Formula 1 offre ben poco cinema nelle settimane successive alla finale. Si ripercorre la stagione passata, si rimettono in sesto alcune cose e si festeggia al gala organizzato dalla FIA.

Tutto rilassato, tutto facile, tutto rilassato. Ma quest'anno è diverso, e la FIA stessa se ne è assicurata. Le indagini su Toto e Susie Wolff per un possibile conflitto di interessi non solo hanno messo in subbuglio la Formula 1, ma hanno anche sollevato più domande che risposte.

Il punto è che l'organo di governo mondiale si è messo in imbarazzo da solo, aprendo inutilmente un enorme vaso di Pandora e chiudendo docilmente l'indagine due giorni dopo la sua apertura.

La reazione della Mercedes, di Susie Wolff, della Formula 1 e delle scuderie è stata veemente. Toto Wolff ha chiesto la piena trasparenza degli eventi.

Anche il boss della Ferrari, Fred Vasseur, non è soddisfatto della procedura.

"Credo che questa storia sia piuttosto imbarazzante per il nostro sport", ha dichiarato il francese durante un evento a Maranello, secondo quanto riportato dai media. "La storia è iniziata con un articolo di un giornale, non so se giornale è la parola giusta. In questa situazione, quando si parla di una persona, bisogna stare attenti a quello che si dice".

Secondo Vasseur, sarebbe stato "appropriato per la FIA" utilizzare il tempo che circonda l'annuncio dell'indagine "per evitare di trarre conclusioni sbagliate".

Tuttavia, Vasseur vede anche degli aspetti positivi, in quanto i team si sono pubblicamente schierati a favore della questione con dichiarazioni rapide e chiare. "La prima conclusione per me è che siamo stati in grado di agire insieme. E non capita spesso che anche la Red Bull sostenga Toto", ha detto Vasseur, secondo cui "è un buon punto per prendere posizione e discutere con le altre parti coinvolte".