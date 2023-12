Vasseur sobre a investigação da FIA: "Bastante embaraçoso

Uma pausa de inverno tranquila, uma ova! Normalmente, a Fórmula 1 oferece muito pouco cinema nas semanas que se seguem ao final do campeonato. Faz-se o balanço da época passada, recuperam-se algumas coisas e festeja-se na gala organizada pela FIA.

Tudo descontraído, tudo fácil, tudo descontraído. Mas este ano é diferente, e a própria FIA certificou-se disso. As investigações sobre Toto e Susie Wolff relativamente a um possível conflito de interesses não só lançaram a Fórmula 1 num turbilhão, como também levantaram mais perguntas do que respostas.

O resultado final é que o organismo que rege o desporto mundial envergonhou-se ao abrir desnecessariamente uma enorme lata de vermes e ao encerrar docilmente a investigação dois dias após a sua abertura.

A reação da Mercedes, de Susie Wolff, da Fórmula 1 e das equipas de corrida foi feroz. Toto Wolff apelou à transparência total dos acontecimentos.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, também não está satisfeito com o procedimento.

"Penso que esta história é bastante embaraçosa para o nosso desporto", disse o francês num evento em Maranello, de acordo com os meios de comunicação social. "A história começou com um artigo num jornal, não sei se jornal é a palavra certa. Nesta situação, quando se fala de uma pessoa, é preciso ter cuidado com o que se diz".

Na opinião de Vasseur, teria sido "apropriado para a FIA" usar o tempo em torno do anúncio da investigação "para evitar tirar conclusões erradas".

No entanto, Vasseur também vê aspectos positivos, uma vez que as equipas se mantiveram publicamente unidas nesta questão com declarações rápidas e claras. "A primeira conclusão para mim é que fomos capazes de agir em conjunto. E não é sempre que até mesmo a Red Bull apoia Toto", disse Vasseur, que afirmou que "é um bom ponto para tomarmos uma posição e discutirmos com as outras partes envolvidas".