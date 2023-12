Domenicali: ecco cosa fa Verstappen come Schumacher

Il successo della Formula 1 in molti mercati è dovuto non da ultimo ai protagonisti della classe regina del motorsport, che appartengono a una nuova generazione e possono essere commercializzati anche a un pubblico più giovane. Prendiamo ad esempio il dominatore Max Verstappen, che quest'anno ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo.

Quest'anno, in particolare, Verstappen non ha dato la minima possibilità alla concorrenza, nemmeno al suo compagno di squadra della Red Bull Racing Sergio Pérez.

Il boss della Formula 1 Stefano Domenicali riconosce un parallelismo tra Verstappen e il campione del mondo record Michael Schumacher in questo dominio e forza.

"Il nostro sport è sempre caratterizzato da cicli legati dalla combinazione di una vettura molto forte e di un pilota eccezionale. Con Max Verstappen abbiamo un pilota maturo. Mi ricorda Michael Schumacher perché non lascia nulla agli avversari", ha dichiarato Domenicali in un'intervista a Radiorai.

Schumacher ha festeggiato i suoi successi con due squadre diverse. Due dei suoi sette titoli mondiali li ha conquistati con la Benetton, mentre gli altri cinque li ha vinti con la Ferrari. Verstappen ha ottenuto la sua impressionante striscia di vittorie tra il 2021 e il 2023.

Nell'intervista, Domenicali ha annunciato ulteriori trattative con i circuiti di Formula 1 di Monza e Imola per la permanenza in calendario. "Tutto dipende da quanto si vuole investire", ha detto il 58enne: "Gli investimenti non possono più avvenire solo a livello privato, è il nostro Paese, l'Italia, che deve prendere una decisione precisa".