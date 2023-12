Domenicali: É isso que Verstappen faz como Schumacher

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

O sucesso da Fórmula 1 em muitos mercados deve-se também aos protagonistas da categoria rainha do automobilismo, que pertencem a uma nova geração e podem também ser comercializados para um público mais jovem. O dominador Max Verstappen, por exemplo, conquistou este ano o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo.

Este ano, em particular, Verstappen não deu a mínima hipótese à concorrência, nem mesmo ao seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Sergio Pérez.

O chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, reconhece os paralelos entre Verstappen e o campeão mundial Michael Schumacher neste domínio e força.

"O nosso desporto é sempre caracterizado por ciclos que estão ligados por uma combinação de um carro muito forte e um piloto excecional. Em Max Verstappen, temos um piloto que é maduro. Ele me lembra Michael Schumacher porque não deixa nada para nenhum rival", disse Domenicali em entrevista ao Radiorai.

Schumacher celebrou os seus êxitos com duas equipas diferentes. Ele ganhou dois de seus sete títulos de campeão mundial durante seu tempo na Benetton, enquanto ganhou os cinco títulos restantes durante a era da Ferrari. Verstappen alcançou a sua impressionante série de vitórias entre 2021 e 2023.

Na entrevista, Domenicali anunciou novas negociações com os circuitos de Fórmula 1 em Monza e Imola sobre a permanência no calendário. "Tudo depende de quanto você quer investir", disse o homem de 58 anos: "Os investimentos não podem mais ocorrer apenas em nível privado, é o nosso país, a Itália, que tem que tomar uma decisão precisa".