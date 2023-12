Toto Wolff: "Los competidores lo lamentarán

Mercedes se aseguró el segundo puesto en el campeonato del mundo al final de la temporada 2023. Pero segundo o tercero no importa realmente, ¿verdad? No, dice el director del equipo Toto Wolff.

El segundo es el primer perdedor, dicen. Dentro de unas semanas, mucha gente ya no podrá recordar quién quedó segundo en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2023; en realidad no importa si fue Mercedes o Ferrari, ¿verdad?

Red Bull Racing dominó el año hasta tal punto que las Flechas Plateadas y los Rojos no tuvieron ninguna oportunidad. Pero para las dos escuderías, sí importa dónde acaben. Mercedes terminó tres puntos por delante de Ferrari, en segundo lugar.

"Si me hubieran preguntado al principio de la temporada, habría dicho que no es tan importante si acabamos P2 o P3", dijo el director del equipo, Toto Wolff, en su balance de la temporada.

Hay dos puntos de vista. "La ventaja deportiva es que tienes más tiempo en el túnel de viento para el año que viene", dijo Wolff.

Pero también hay un componente financiero "para todos nuestros empleados en forma de prima", dice el austriaco. Y a veces no hay que subestimar la mentalidad de los empleados. "Tengo que cuidar de todos junto con mi dirección. Así que es un componente muy importante, aunque quizá no sea tan relevante desde el punto de vista deportivo. Cuando esa noche quedé segundo en el Campeonato del Mundo, fue una gran sensación. No me lo esperaba. Se notaba cómo habían subido la moral y las emociones en el equipo, y eso era importante", dijo Wolff.

La curva de aprendizaje también fue importante. "Hemos aprendido mucho", subrayó Wolff. "Las carreras y las temporadas difíciles son en las que más se aprende. Y siempre decimos que los días que perdemos son los días que nuestros rivales lamentarán porque aprendemos más".

Sin embargo, no pudo destacar una lección en particular, "porque hemos analizado muchas cosas que nos ayudarán el año que viene", dijo Wolff. En cuanto al coche, "nos hemos dado cuenta de que no es tan estable como habíamos previsto. Esto se debe quizás a que no lo desarrollamos en el plazo necesario. Estaba claro que la interacción entre el chasis y los neumáticos no funcionaba a la perfección. En este sentido, esa fue la constatación más importante".

¿Y qué significa esto para 2024? ¿Cuál será el enfoque para desbancar a Red Bull Racing del trono? ¿O al menos atacarlo?

"Se trata de establecer las expectativas correctas, porque tenemos una montaña enorme que escalar. Hay un equipo que tiene mucho éxito y nosotros tenemos una gran distancia que cerrar. Al mismo tiempo, creo que hemos tomado algunas medidas proactivas para cerrar esa brecha. ¿Será suficiente? No lo sé. Pero lo veremos en los tests y luego en la primera carrera en Bahréin. Estoy muy ilusionado. Me gustaría ponerme en marcha ya. Es el cronómetro el que nos dirá lo bien que lo hemos hecho".