Toto Wolff : les concurrents vont le regretter

Mercedes s'est encore assuré la deuxième place au championnat du monde à la fin de la saison 2023. Mais que ce soit la deuxième ou la troisième place, cela n'a pas vraiment d'importance, non ? Non, répond le chef d'équipe Toto Wolff.

Le deuxième est le premier perdant, dit-on. Dans quelques semaines déjà, beaucoup ne se souviendront plus qui a terminé deuxième du championnat du monde de Formule 1 en 2023 - que ce soit Mercedes ou Ferrari, cela n'a pas vraiment d'importance, non ?

Red Bull Racing a tellement dominé l'année que les Flèches d'argent et les Rouges n'avaient aucune chance. Pour les deux écuries, cela fait tout de même une différence de se retrouver à la fin. Deuxième, Mercedes avait trois points d'avance sur Ferrari à la fin.

"Si vous m'aviez demandé au début de la saison, j'aurais dit que ce n'était pas si important que nous soyons P2 ou P3", a déclaré le chef d'équipe Toto Wolff dans sa rétrospective de la saison.

Il y a deux points de vue. "L'avantage sportif, c'est que l'on a plus de temps en soufflerie pour l'année suivante", explique Wolff.

Mais il y a aussi un aspect financier "pour tous nos collaborateurs sous forme de bonus", poursuit l'Autrichien. Et parfois, il ne faut pas sous-estimer l'état d'esprit des collaborateurs. "Je dois m'occuper de tout le monde en collaboration avec ma direction. C'est donc une composante très importante, même si elle n'est peut-être pas aussi pertinente d'un point de vue sportif. Quand j'ai terminé deuxième aux championnats du monde ce soir-là, c'était un sentiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce sentiment. On pouvait voir le moral et les émotions monter dans l'équipe, et c'était important", a déclaré Wolff.

La courbe d'apprentissage a également été importante. "Nous avons beaucoup appris", a souligné Wolff. "Les courses et les saisons difficiles sont celles où l'on apprend le plus. Et nous disons toujours que les jours où nous perdons sont ceux que nos concurrents regretteront, parce que nous apprenons le plus".

Mais il ne peut pas choisir une leçon en particulier, "parce que nous avons examiné tant de choses qui nous permettront de progresser l'année prochaine", a déclaré Wolff. En ce qui concerne la voiture, "nous avons constaté qu'elle n'est pas aussi stable que nous l'avions prédit. C'est peut-être parce que nous ne l'avons pas développée dans la fenêtre de temps nécessaire. Il était clair que l'interaction entre le châssis et les pneus ne fonctionnait pas parfaitement. De ce point de vue, c'était la conclusion la plus importante".

Et qu'est-ce que cela signifie pour 2024 ? Quelle sera l'approche pour déloger Red Bull Racing de son trône ? Ou au moins à l'attaquer ?

"Il s'agit de placer les attentes au bon endroit, car nous avons une énorme montagne à gravir. Il y a une équipe qui a autant de succès et nous avons un grand écart à combler. En même temps, je pense que nous avons pris quelques mesures proactives pour combler cet écart. Est-ce que cela suffira ? Je ne sais pas. Mais nous le verrons lors des essais et ensuite lors de la première course à Bahreïn. Je suis très excité. J'aimerais bien démarrer maintenant. C'est le chronomètre qui nous dira à quel point nous avons bien travaillé".