Toto Wolff: I concorrenti se ne pentiranno

La Mercedes si è assicurata il secondo posto nel campionato mondiale al termine della stagione 2023. Ma secondo o terzo non ha molta importanza, vero? No, dice il Team Principal Toto Wolff.

Il secondo è il primo a perdere, si dice. Tra poche settimane, molte persone non saranno più in grado di ricordare chi è arrivato secondo nel Campionato del Mondo di Formula 1 del 2023: non ha molta importanza che sia stata la Mercedes o la Ferrari, no?

La Red Bull Racing ha dominato l'anno a tal punto che le Frecce d'Argento e le Rosse non hanno avuto alcuna possibilità. Ma per le due scuderie fa la differenza la posizione in classifica. La Mercedes ha chiuso con tre punti di vantaggio sulla Ferrari, al secondo posto.

"Se me lo aveste chiesto all'inizio della stagione, vi avrei detto che non è così importante se finiamo P2 o P3", ha detto il Team Principal Toto Wolff nel suo bilancio della stagione.

Ci sono due punti di vista. "Il vantaggio sportivo è che si ha più tempo nella galleria del vento per il prossimo anno", ha detto Wolff.

Ma c'è anche una componente finanziaria "per tutti i nostri dipendenti sotto forma di bonus", dice l'austriaco. E a volte non bisogna sottovalutare la mentalità dei dipendenti. "Devo occuparmi di tutti insieme al mio management. Quindi è una componente molto importante, anche se forse non è così rilevante dal punto di vista sportivo. Quando sono arrivato secondo ai Campionati del Mondo, quella sera, è stata una grande emozione. Non mi aspettavo questa sensazione. Si vedeva come il morale e le emozioni della squadra fossero aumentate, e questo era importante", ha detto Wolff.

Anche la curva di apprendimento è stata importante. "Abbiamo imparato molto", ha sottolineato Wolff. "Le gare e le stagioni difficili sono quelle in cui si impara di più. E diciamo sempre che i giorni in cui perdiamo sono quelli che i nostri rivali rimpiangeranno perché impariamo di più".

Tuttavia, non ha potuto individuare una lezione in particolare, "perché abbiamo esaminato molte cose che ci aiuteranno l'anno prossimo", ha detto Wolff. Per quanto riguarda la vettura, "ci siamo resi conto che non è stabile come avevamo previsto. Questo è forse dovuto al fatto che non l'abbiamo sviluppata nei tempi necessari. Era chiaro che l'interazione tra telaio e pneumatici non funzionava perfettamente. Da questo punto di vista, questa è stata la constatazione più importante".

E cosa significa questo per il 2024? Quale sarà l'approccio per scalzare la Red Bull Racing dal trono? O almeno per attaccarla?

"Si tratta di stabilire le giuste aspettative, perché abbiamo una montagna enorme da scalare. C'è una squadra di grande successo e noi abbiamo un grande divario da colmare. Allo stesso tempo, credo che abbiamo fatto dei passi avanti per colmare questo divario". Sarà sufficiente? Non lo so. Ma lo vedremo nei test e poi nella prima gara in Bahrain. Sono molto eccitato. Vorrei partire subito. Sarà il cronometro a dirci quanto abbiamo fatto bene".